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 Экономика, За рубежом
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Все про:газопровод (704) Лавров (1660) Россия (74519) санкции (7536) Северный поток (545) Турецкий поток (27)

 Санкции США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", - Лавров

Строительство российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - заявил глава МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против "Северного потока" и $300 млн для Украины на летальное оружие и ракеты, - проект оборонного бюджета США на 2020 год

Накануне во вторник в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3164661
 
 
 Топ комментарии
 
Да знаем мы, вы кору с деревьев будете жрать и скажете что полезно для здоровья!
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Потоки нет, а экономику вашу в среднесрочной перспективе - да
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Санкции не остановили развал СССР, не остановят и развал Х**лостана.
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Кацапам на укр сайтах не місце. Чого своєї портянки стісняєшся - в спам .
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Санкции не остановили развал СССР, не остановят и развал Х**лостана.
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И силу Сибири тоже не остановят!! Достраивается небось )))
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Отстаёшь от жизни. Уже достроили и запустили.
Ерунда эти все ваши газовые потоки. Языку чешут все о них.
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Да, да.
Никто не помешает нам пилить бабло.
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Да знаем мы, вы кору с деревьев будете жрать и скажете что полезно для здоровья!
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рогатий, не бикуй, а то дійсно скоро на масковії мор піде!!
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Потоки нет, а экономику вашу в среднесрочной перспективе - да
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ао яяк кінь маскавітський пірья розворушив, роги в нього мабуть ще ростуть...)) ну подивишся, гніда, що зможуть Штати!!!!
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А що вони можуть? "Торгівельну війну виграти дуже легко "- чия цитата?
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у да помню помню- вашим санкциям мистер Рейган труба и шо
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Ничего, раше еще предстоит газ ниже себестоимости продавать.
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А що думають німецькі бауери? Чи готові до торгової війни із США?
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Чи готові до торгової війни із США?

Ja-ja: Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 8743
1) В Германии жёстко выступили против действий США против «Северного потока - 2.

2) Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза.
3) В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии.
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Понты-основное оружие гопников и кремлядей.
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Час магістральних газопроводів минув. Сьогодні спотовий ринок від багатьох постачальників задає ціну. А у Раші газова труба завжди була більше політичним інструментом, ніж комерційним. Тому всі ці газопроводи сьогодні втрачають свою сенсовість. Раша викинула гроші на вітер. І це добре.
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Ваня! А баба Юля думает по другому. За нашу ГТС ,как черт за грешную душу. Против линии партии прешь, однако!
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Так я безпартійний. В мене одна партія - Україна. І з Юлею я у багатьох речах не згідний. Наприклад я проти зменьшення тарифів на енергоносії. Я за націоналізацію цих напрямків, цих монополістів. Ну і за взяття їх в консесію, наприклад. Багатьма акціонерами. Щоб спекулювати вже нікому не вдавалось.
Інша справа, що населення сьогодні нездатне оплачувати високі таифи. Бо субсидії Гройсмана розбещили людей і вони не удосконалювали своє житло для економії протягом останніх років. Ось тут є проблема. І її треба вирішувати. Але ніхто цього сьогодні не робить.
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Пропонуєш віддати сцарю маасковскаму?
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Інша справа, що українцям треба гнати поганою мілою пройдисвітів Кобалєва і Вітрєнка. Бо ці двоє добре оплачуваних шахраїв не ворушать навіть куєм, щоб можливо було відносно безболісно відмовитись від нашого магістрального газопровода російського газу. Ні власного терміналу LNG, ні механізму перекидання катарського зрідженого газу, ні відповідних мереж, бо магістральний газопровід без російського транзиту ні для чого непридатний, ця пара мерзотників не підготовує.
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до чтого тут Коболєв - Туреччина відмовилася пропускати LNG-танкери через Босфор
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Світ змінюється...
Завтра відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку. До того ж Ердоган не вічний. Та і Штати вміють бути ДУЖЕ наполегливими 😡
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"відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку"

Який зв'язок? Туреччина й зараз збільшує закупи катарського ЗПГ та зменшує імпорт росєйського по трубі, але вони стають транзитерами і запускати в Чорне море "лівий" газ як транзитеру їм невигідно. А наполеглива новоявлена бензоколонка США нехай розбереться зі своєю безнадійною торгівельною зарубою з китайцями, там бездонний ринок для імпорту палива...
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Не думаю що Штати цікавить чиясь думка з приводу "що їм робити".
До того ж вони вміють бути ДУЖЕ наполегливими. І якщо їм буде потрібен прохід танкерів з СПГ через Босфор - вони його отримають, та й турки з цого щось зароблять, щоб "змінили думку".
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Суть в тому, що штати нетто-експортером газу зробились недавно, тоді як найбільшим в світі його споживачем є давно і споживання продовжує рости. Тому тенденції росту його експорту з США "вилами по воді писані" в довгостроковій перспективі, а ріст цін невигідний їхній власній промисловості. Також в них немає національних монопольок в жодному сегменті газової промисловості, це не як в постсовку, де газ "президентський бізнес", отже й не першочергової ваги питання для держдепу. Так що хотілки чиїсь треба співставляти з реальністю. Чому вони досі не тисли на турків в питанні пропуску газовозів? Хоча мене більше цікавить чому "українська" влада навіть не заїкаїться висувати претензії в цьому питанні...
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Принаймні можна було б запустити якийсь пілотний проект перекиду спотового газу з Польщі, або з Литви. Щоб можна було швидко переобладнати газові мережі на нехай дорожчий, але не російський газ. По прозорим цінам. Але тоді вже мільони зарплатні у цих двох пройдисвітів будуть у минулому.
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Треба свій видобуток збільшувати, а не в розвиток інших країн інвестувати.
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Значит, украинская газопроводная сеть стоит ноль? Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 806
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Що було бачили,що буде побачим. Не кажи гоп коник.
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Санкції зуеинять ці газогони, але зроблять їх не дуже конкурентними з постачанням зрідженого газу.
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Дохла коняка,чомусь не радіє новим санкціям,які тільки на пользу))Американці молодці,вони роблять так,щоб росіянці втрачали грощі.
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Кто же вас лошар остановит? Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 6568 А что то должно случиться
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Бл, как его риторика напоминает конвульсии позднего совка при андропове! Сдохните, сволочи!
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Эх, лавруха, вот так твой друг чуркин лгал , лгал- да в один день взял и сдох. А ведь ты постарше его будешь, да и куришь как лошадь
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Любой крейсер якорем может случайно повредить трубу, любой траулер, любая медуза своим натруженным щупальцем, не говоря о дронах и торпедах.
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А ще може якийсь шахід завітати на компресорну станцію в гості. І в Україні також.
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Ай ВЕЙ такі ДА, Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 5745 Але санкції ЗРОБЛЯТЬ смердячий пукінський газ таким дорогим що його НІХТО не купуватиме Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров - Цензор.НЕТ 4077
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Ну и пусть потоки не остановятся. В будущем это ещё больший позор для России...
Чтобы оставаться конкурентоспособным, Газпрому придётся постоянно снижать цену, по мере того как "сланцевая революция" будет шагать по планете, и альтернативных поставщиков на рынке будет всё больше. Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной. И тогда своими руками придётся разбирать собственные трубопроводы затем сдавать в металлолом, а деньги - пропивать
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1. Сланцева революція "шагати" може, але газ за собівартістю видобутку даватиме дорожчий, тому власники великих родовищ у вигіднішому становищі.
2. Газ все більше на ринкове ціноутворення переходить, коли ціна визначається попитом та пропозицією, і от споживання газу в світі швидко зростає.
3. "Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной." Це надто фантастичний прогноз для найближчих років 20. А далі хто знає, може вартість зеленки та акумуляції так знизиться, що будь-які викопні паливні джерела обскаче по дешевизні, побачимо...
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Мдяааа... Пацієнт вже зовсім з катушок з'їхав. Доведеться робити йому лоботомію . А не допоможе то мабуть і приспати, аби це жівотноє так не мучилося 😷
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а лаврухіна доча так само зі штатами воює ?
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Хорошая новость, учитывая, что это животное всегда брешет.
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Нічого цей кінь не зупинить. Це всеодно,що на вітер...
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