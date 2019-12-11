 Санкции США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - заявил глава МИД России.
Накануне во вторник в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Ерунда эти все ваши газовые потоки. Языку чешут все о них.
Никто не помешает нам пилить бабло.
Ja-ja:
1) В Германии жёстко выступили против действий США против «Северного потока - 2.
2) Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза.
3) В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии.
Інша справа, що населення сьогодні нездатне оплачувати високі таифи. Бо субсидії Гройсмана розбещили людей і вони не удосконалювали своє житло для економії протягом останніх років. Ось тут є проблема. І її треба вирішувати. Але ніхто цього сьогодні не робить.
Завтра відпускна ціна СПГ буде нижча за собівартість мокшанського трубного - і Туреччина змінить думку. До того ж Ердоган не вічний. Та і Штати вміють бути ДУЖЕ наполегливими 😡
Який зв'язок? Туреччина й зараз збільшує закупи катарського ЗПГ та зменшує імпорт росєйського по трубі, але вони стають транзитерами і запускати в Чорне море "лівий" газ як транзитеру їм невигідно. А наполеглива новоявлена бензоколонка США нехай розбереться зі своєю безнадійною торгівельною зарубою з китайцями, там бездонний ринок для імпорту палива...
До того ж вони вміють бути ДУЖЕ наполегливими. І якщо їм буде потрібен прохід танкерів з СПГ через Босфор - вони його отримають, та й турки з цого щось зароблять, щоб "змінили думку".
Чтобы оставаться конкурентоспособным, Газпрому придётся постоянно снижать цену, по мере того как "сланцевая революция" будет шагать по планете, и альтернативных поставщиков на рынке будет всё больше. Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной. И тогда своими руками придётся разбирать собственные трубопроводы
затем сдавать в металлолом, а деньги - пропивать
2. Газ все більше на ринкове ціноутворення переходить, коли ціна визначається попитом та пропозицією, і от споживання газу в світі швидко зростає.
3. "Дождутся, что поставка их газа станет нерентабельной." Це надто фантастичний прогноз для найближчих років 20. А далі хто знає, може вартість зеленки та акумуляції так знизиться, що будь-які викопні паливні джерела обскаче по дешевизні, побачимо...