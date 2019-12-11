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 Политика Украины
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 Глава ОБСЕ Лайчак поприветствовал согласованные шаги на "нормандском саммите"

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты нормандского саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По словам Лайчака, согласованные шаги, если они будут реализованы, станут важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины и в установлении мира для людей, которые страдают в течение многих лет.

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность к прекращению огня, разминированию, облегчению обмена пленными, созданию новых зон разграничения вдоль линии соприкосновения и открытию новых точек входа и выхода - конкретные меры, которые продвигались председателем словацкой ОБСЕ с самого начала этого года", - сказал он.

Отмечается, что действующий председатель ОБСЕ также поприветствовал согласие лидеров нормандской четверки вновь встретиться через четыре месяца для дальнейшего обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, включая организацию местных выборов.

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в нормандском формате.

Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

Следующая встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на март 2020 года. За это время политические советники лидеров нормандской четверки должны согласовать шаги по имплементации политических мер: принятию закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО на постоянной основе,инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подготовке местных выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3164660
 
 
 Топ комментарии
 
Ну звичайно! Так лягти під Хуйла як наша бубочка- то ще вміти треба.
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это когда или где??
в твоих эротических снах? )))
просыпайся ))))
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Глава ОБСЄ Лайчак привітав узгоджені кроки на "нормандському саміті" - Цензор.НЕТ 7943 эт точно...

привык со всех сторон...
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На жаль, зеленский не Голда Меир.Думаю,что он и не знает .кто это.
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Ну звичайно! Так лягти під ***** як наша бубочка- то ще вміти треба.
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Вазеліну це не страшно і без додаткового змащування.
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Така сама ковбаса в АТБ зараз коштує 220 грн. кг.
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ПО кидьки нещасні аж сиряться за 5-ть центів,бо Зеля їхнє ху"ло рогатим зробив.Не переживуть!
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это когда или где??
в твоих эротических снах? )))
просыпайся ))))
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У Зебилов без изменений фейки да фотошопы.
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Справжні результати саміту це демонстрація "Сватів" на росії.
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ПО кидькам не зрозуміти-те все пройдений етап-годі в лице плювати,як поросяка,показово брешучи, ******* тихі гроші на гуркоті війни-час вже міцніти тихою єдністю-трохи ціннішим багатством,ніж гроші.
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Просто продавай кацапам сериальчики, выводи все в офшор и не думай о деньгах😁
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Про контору під назвою ОБСЄ достатньо знати одне - з моменту свого створення в 1995 році ця організація не провела НІ ОДНІЄЇ успішної операції по припиненню конфліктів.В деяких випадках,як наприклад в Сухумі під час грузино-абхазького конфлікту,дії ОБСЄ прямо привели до вбивства проросійськими бойовиками сотень мирних жителів і вимушеного переселення близько двохсот тисяч етнічних грузинів.
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