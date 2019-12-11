 Глава ОБСЕ Лайчак поприветствовал согласованные шаги на "нормандском саммите"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По словам Лайчака, согласованные шаги, если они будут реализованы, станут важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины и в установлении мира для людей, которые страдают в течение многих лет.

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают меры, в том числе приверженность к прекращению огня, разминированию, облегчению обмена пленными, созданию новых зон разграничения вдоль линии соприкосновения и открытию новых точек входа и выхода - конкретные меры, которые продвигались председателем словацкой ОБСЕ с самого начала этого года", - сказал он.

Отмечается, что действующий председатель ОБСЕ также поприветствовал согласие лидеров нормандской четверки вновь встретиться через четыре месяца для дальнейшего обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, включая организацию местных выборов.

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в нормандском формате.

Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

Следующая встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на март 2020 года. За это время политические советники лидеров нормандской четверки должны согласовать шаги по имплементации политических мер: принятию закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО на постоянной основе,инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подготовке местных выборов.