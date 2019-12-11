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 Враг применил возле Луганского и Лебединского 82-мм минометы. За сутки - 11 обстрелов, потерь нет, - штаб

10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Киндрашевской Новой - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Шумел - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

По данным штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не было.

Враг применил возле Луганского и Лебединского 82-мм минометы. За сутки - 11 обстрелов, потерь нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164657
 
 
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У блазня лишилося три тижні: воно вчора пообіцяло всестороннє і повне припинення вогню до кінця цього року.
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З нашого боку. А нашим відповідати на вогонь давно заборонили.
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А хто там вчора казав що війна закінчується?

Сергей Панченко 8163944a
Становится тише. Война заканчивается. Это здорово.
10.12.2019 18:29
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Нормандська зустріч пройшла і ***** демонструє обстрілами на Донбасі реальні, а не паперові домовленості.
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Там де є козлорилий і рюзьгє мір, там завжди буде війна і горе.
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