 Статус омбудсмена следует повысить на уровне законодательства, - Денисова

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время панельной дискуссии на третьем украинском женском конгрессе в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день, безусловно, хотелось бы усилить статус Уполномоченного и его возможности. Сегодня, благодаря депутатам, уже во втором чтении будет рассматриваться законопроект, который именно усиливает возможности Офиса Уполномоченного и самого омбудсмена. Именно в антидискриминационное законодательство вносятся некоторые нормы - чтобы присоединиться ко всем директивам ЕС. И именно Уполномоченный сможет выносить предписание и рассматривать более содержательно, предоставлять возможность защитить человека, защитить женщину от дискриминационных действий", - отметила она.

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Денисова считает, что офис омбудсмена является главной правозащитной организацией в государстве. Она напомнила, что недавно Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека получил статус "А" - "как самый высокий уровень соответствия Парижским принципам".

В Киеве 10 и 11 декабря проходит третий Украинский женский конгресс. В течение мероприятия запланировано обсуждение равных прав и возможностей женщин и мужчин в формате панельных дискуссий.

Ожидается, что на мероприятии выступят премьер-министр Алексей Гончарук, вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

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