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 Политика Украины
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Все про:Денисова (541) дискриминация (81) омбудсмен (441) гендерные проблемы (108)

 Статус омбудсмена следует повысить на уровне законодательства, - Денисова

Усиление статуса уполномоченного ВР по права человека позволит эффективнее бороться с дискриминацией женщин.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время панельной дискуссии на третьем украинском женском конгрессе в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день, безусловно, хотелось бы усилить статус Уполномоченного и его возможности. Сегодня, благодаря депутатам, уже во втором чтении будет рассматриваться законопроект, который именно усиливает возможности Офиса Уполномоченного и самого омбудсмена. Именно в антидискриминационное законодательство вносятся некоторые нормы - чтобы присоединиться ко всем директивам ЕС. И именно Уполномоченный сможет выносить предписание и рассматривать более содержательно, предоставлять возможность защитить человека, защитить женщину от дискриминационных действий", - отметила она.

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Денисова считает, что офис омбудсмена является главной правозащитной организацией в государстве. Она напомнила, что недавно Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека получил статус "А" - "как самый высокий уровень соответствия Парижским принципам".

В Киеве 10 и 11 декабря проходит третий Украинский женский конгресс. В течение мероприятия запланировано обсуждение равных прав и возможностей женщин и мужчин в формате панельных дискуссий.

Ожидается, что на мероприятии выступят премьер-министр Алексей Гончарук, вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164655
 
 
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Денисова багато зробила, але є також суттєві недоліки роботи її офісу. Тепер не вона займається звільненням заручників і полонених. Якщо так піде далі, то її посада виявиться непотрібною. Тому їй треба створити свою нову команду, відкинути політичні амбіції та обирати справжніх фахівців у галузі захисту прав людини.
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..да них вона не сделала..- бегала крылами машет, к генералу массковской мелиции токо раз 20 пыталась (где мозг..???), займалась абсолютно не своими должностными обязанностями, а чем х.. попало- нах такие облуды-омбуды рыговские-приспособленцы и не нужны....(((

понты чисто на публику- а вдруг пипл схавает..- кое-кто и хавает...(((
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Так бігати та "крилами махати" теж треба. Але я тому і написав, що для нормальної роботи необхідна справжня команда, бо вже ОП перебрав її головну роботу. Чи можливо в умовах цієї влади створити подібну команду?
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омбуд= защита прав человека, гарантированных константой.... (свобода, неприкосновенность личности, жилища, прав на труд, на...на-на-на...и т.д. и т.п.)
хоть что-то делалось этим типа офисом хоть в каком-то из этой кучи направлений...???- информация видсутня...- вот вывод...((((
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Дійсно, що інформації майже нема. Було відомо лише про її дії щодо захисту Сенцова та деяких іншіх заручників.
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повторюсь- то что за теренами неньки- всё послы -консулы... и только!
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шоб вы чётко понимали,- то чем она пыталась вертеться на глазах,- есть чёткая консульско-посольская и межправительственная работа....

а теперь ответьте мне- а чем она должна была бы заняться..???
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в итоге= оценка иё трудов даже не 0.0000, а -------------------
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У неї є чіткі функціональні обов'язки, де прописані усі її дії. Нехай напише послідовний план дій свого офісу та привселюдно продемонструє це. А так я вище написав, що я бачу.
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у неи е...- та тилькы он я выще ткнув еи обв*язки....
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Не Ви і не я повинні її виховувати. Це ті, хто її призначав повинні її контролювати і оприлюднювати звіт щодо її роботи. Але чи в змозі сьогоднішня влада це робити?
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так от и Вы, ия ПОВЫННИ давати ий оцинку...
бо ВОНА повынна захищати наши з вами права...)))
хоть одно кричущее дело (незаконное осуждение-лишение свободы) она подняла..???- может в украине их не бывает- наверное, ДА.....
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вот посмотрите "НОВУЮ" - новая газета, мск- как работают простые Журналисты в мордоре в жутко зажатых беззаконных условиях.... вот это омбуд (гинеиралка там как и наша- для понту позаседать..))
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Як громадяни ми тут і даємо оцінку, але у нас для цього дійсно відсутня повна інформація щодо її роботи. Звичайно, що зараз повно справ, де є порушення людини при їхньому засудженні. Також є сумнівні політичні справи... Ми не чули її думки та не бачили дій її офісу в цьому напрямку.
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та ни в якому немаэ... почитайте новую (там просто уже убито пятеро Журналистов за несколько лет..)
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ну на пожиттевэ вона ще не набрала, а на люстрацию, да и с конфискацией (там токо копнуть..) таки да)
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