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 Прилетевших в Латвию на реабилитацию бывших политзаключенных встретили представители диаспоры. ФОТО

10 бывших пленников Кремля прибыли в реабилитационный центр "Вайвара" в Юрмале. В аэропорту их встречали представители диаспоры и дипломаты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В Латвию прибыли десять пленники Кремля, освобожденных в результате обмена 7 сентября: Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Святослав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Евгений Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович, Роман Сущенко. Некоторые прилетели со своими близкими, поэтому общее количество прибывших - 17. Чуть позже, в конце недели к ним должен присоединиться Олег Сенцов с женой.

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Для встречи украинской делегации в терминале Международного Рижского аэропорта собрались собрались дипломатические работники украинского посольства и активисты украинской общины в Латвии. Встречу снимал национальный латвийский телеканал.

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Смотрите на Цензор.НЕТ: Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. ВИДЕО

Прибывшие уже разместились в НРЦ "Вайвара" и пообщались с врачом для предварительного составления плана реабилитации.

Планируется, что бывшие политзаключенные не только пройдут реабилитацию, но также встретятся со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце и главой МИД Эдгаром Ринкевичсом. 19 декабря состоится общая большая встреча освобожденных пленников Кремля с украинской общиной Латвии.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская

Источник: https://censor.net.ua/n3164654
 
   
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