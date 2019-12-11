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Все про:США (15894) Сондленд (16) Ермак Андрей (61)

 Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи

Слова помощника президента Андрея Ермака ставят под сомнения показания посла США в ЕС Гордона Сондленда. Эти показания легли в свое время среди прочих в основу расследования об импичменте Трампа.

Позицию Ермака обнародовало издание Time, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с Гордоном (Сондлендом. - Ред.) никогда не оставались наедине", - сказал Ермак.

Встречу 1 сентября в Варшаве, во время которой Сондленд, по его словам, якобы проинформировал Ермака о задержке военной помощи и пообещал, что она будет разблокирована, если Киев начнет расследование против Хантера Байдена и признает, что Украина вмешивалась в президентские выборы, Ермак описывает совершенно иначе.

"Мы столкнулись друг с другом в коридоре рядом с эскалатором, когда я выходил", - сказал он. По словам советника президента Украины, рядом в тот момент находились несколько членов американской и украинской делегаций, а также телохранители и персонал отеля. "И я помню - а с памятью у меня все в порядке - что мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - утверждает Ермак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Это заявление ставит под сомнение единственный известный момент, в который американский чиновник (Сондленд) якобы сообщил украинскому чиновнику (Ермаку), что разморозка военной помощи США зависит от расследования против Байдена.

Ермак рассказал журналистам, что никакие должностные лица США не просили его дать показания.

Адвокат Сондленда заявил, что его клиент настаивает на правдивости своих слов и не будет больше давать комментарии.

Напомним, 10 декабря демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164651
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕкловун втянул Украину в этот скандал на радость кремляди. Выбрали клоуна теперь даже с Западом посрались..По ходу клоун специально всё делает что бы толкать Украину в СССР 2.0
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Ну так "слуга".... А хто з "господ" буде цілуватися зі слугою?😕
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Ну видно договаривались Ермак с Сурковым на гораздо большее, чем получилось в результате. Испугался наш нелох митингов и той "группы поддержки", что дожидалась его под администрацией президента. В России же всегда делают ошибку в отношении Украины, не понимают, что здесь много зависит от позиции и требований граждан, у них же люди не способны на организованный протест.
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1971 року народження?.. В 1991 йому було лише 20. Така що в кгб він не встиг попасти
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его надо на детекторе лжи проверить...но настоящем... а не канала "Г+Г"...
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Украина не США - нет слов под присягой , говори что хочешь , анализы друг напишет, и число поставит и заднее и переднее , показания свой личный полиграфист отполиграфит ... А вот что и кому кричал Сурков швыряя бумаги с о словами МЫ ТА НЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ...????? Не с Ермаком ли они договаривались???
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Ну видно договаривались Ермак с Сурковым на гораздо большее, чем получилось в результате. Испугался наш нелох митингов и той "группы поддержки", что дожидалась его под администрацией президента. В России же всегда делают ошибку в отношении Украины, не понимают, что здесь много зависит от позиции и требований граждан, у них же люди не способны на организованный протест.
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Согласен, Тейлор под присягой сказал что Порошенко обвиняют в ситуации в керченском проливе, а лживая Геращенко сказала что речь шла про войну в целом.
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Согласна на ботофермах бывает всякое ...
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Теперь посмотрим,как демократы посадят Сондленда за ложь под присягой... Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 3713
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ЗЕкловун втянул Украину в этот скандал на радость кремляди. Выбрали клоуна теперь даже с Западом посрались..По ходу клоун специально всё делает что бы толкать Украину в СССР 2.0
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Як би там не було - а Макарошка цілувався тільки з фрау та з ****** ... ЗЕ ще не заробив на його ласку
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Ну так "слуга".... А хто з "господ" буде цілуватися зі слугою?😕
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Свинобот, ты в каждой теме эту грязь суёшь? На то ты и свинобот.
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В очередной раз у параши зеленых нагибают. Столкнулись в коридоре у лифта, ни о чем важном не говорили, - помощник президента Ермак отрицает, что посол США в ЕС Сондленд озвучивал ему условия разблокирования военной помощи - Цензор.НЕТ 4400
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Свиноботы все такие тупорылые? Тут как раз свиноботы нагнали.
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Сондленду остаётся надеяться на охрану, чтоб не выглядеть лжецом.
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