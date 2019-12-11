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 Политика Украины
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Все про:ВР (24129) женщины (569) гендерные проблемы (108) Разумков Дмитрий (331)

 Количество женщин в парламенте нового созыва увеличилось на 9%, - Разумков

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада Украины девятого созыва сделала стремительный рывок в отношении гендерного равенства, ведь 21% парламентариев составляют женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВРУ.

"Верховная Рада IХ созыва уже сделала стремительный рывок по обеспечению гендерного равенства среди народных депутатов. В прошлом созыве было только 12% женщин. Сейчас мы видим зеркальную цифру - 21%. Это серьезный показатель, но уверен, что в целом в политике женщин еще больше", - отметил председатель ВРУ.

Также он отметил, что женщины всегда принимали важные решения и были участниками большой политики.

"Около 20% комитетов пока возглавляют женщины, и мы видим прямую корреляцию с общим количеством коллег-депутаток. Парламент пытается обеспечивать равные возможности для женщин и мужчин. Надеюсь, что так будет не только в прошлом и сегодняшнем, но и в будущих созывах ВР" , - отметил Разумков.

Председатель парламента также отметил, что тенденции к усилению гендерного равенства будут отражены в Избирательном кодексе, который был направлен Президентом на доработку.

"Если мы движемся по тому пути, который уже прошли многие европейские страны, то мы должны прийти по крайней мере до показателя "40 на 60". К тому же, часто более жесткая, принципиальная, конструктивная позиция наблюдается именно в политических подходах наших женщин-коллег", - отметил председатель ВРУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164649
 
 
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Может лучше повышать качество а не количество депутатов?
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Хабалку Верещук можно за женщину не считать!
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Скинул бы фото жинки 3 тисячолиття, да время позднее ужо...
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Ти там, таво.. перестань як Ківі.. Ну ти мене зрозумів ..😃
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Интересно узнать ваши симпатии относительно женской части парламента. Я серьёзно.
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Может лучше повышать качество а не количество депутатов?
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Маразм какой-то... Какая разница, какого пола депутат - мужчина или женщина ? Главное, чтобы он работал на благо нашей страны, а все остальное - пол, вероисповедание, национальность - это все вторично. Что им эти проценты дают ? Или это как лайки в соцсетях для малолеток ?
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Этот рыгосос забыл сказать что количество фотографов, домохозяек, насильников, изращенцев вообще выросло на 90%!!
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