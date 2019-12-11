 Сгорел склад 35-й бригады морской пехоты в Одесской области, ущерб - 7 млн гривен, - СМИ

Пожар произошел 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
Возгорание произошло в 15:45. Огонь охватил склад с вещевым имуществом и продовольствием. В 18:30 пожар локализовали и еще через час потушили.
По предварительным оценкам, государство понесло убытки в размере 7 млн грн.
Вероятная причина пожара — короткое замыкание.
Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 425 УК Украины — "недобросовестное отношение к военной службе". Расследованием занимается ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.
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Скорее Петро с подельниками скрьівают следьі своих "патриотического" хозяйствьівания. Еще не один склад сгорит унося с собой на всегда тайньі милиардов вьіведеньіх в офшорьі.
Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).
Политическая карьера Порошенко началась в далеком 1998 году, когда он был избран народным депутатом парламента III созыва. Тогда он баллотировался по мажоритарному округу №12 в Винницкой области. Вошёл в парламентскую фракцию объединенных социал-демократов, был избран членом политбюро партии во главе с Виктором Медведчуком. Также был членом комитета Верховной рады по вопросам финансов и банковской деятельности опять-таки под Медведчуком и Кучмой. Да-да, он дружил с Кучмой и Медведчуком.
В 2000 году Порошенко вышел из рядов СДПУ и создал независимую левоцентристскую фракцию Солидарность.
Через год он сыграл важную роль в создании Партии регионов, однако чуть позже он разошёлся со сторонниками Кучмы и возглавил кампанию оппозиционного блока Виктора Ющенко «Наша Украина». Тихо и спокойно в целях бизнеса перешел на радиально-противоположную сторону.
В марте 2002 года прошёл в ВР IV созыва от «Нашей Украины» и возглавил комитет по вопросам бюджета (по сентябрь 2005 года).
В 2003 году Порошенко стал основателем первого на Украине «прооранжевого» новостного телеканала - «5 канала», который уже на весь мир известен своей ангажированностью и лживостью. Но об этом канале чуть позже…
В 2004 году начался новый этап в политической карьере Порошенко. С июля он стал заместителем руководителя штаба коалиции «Сила народа», одним из лидеров и спонсоров «оранжевого путча» и потенциальным кандидатом в премьер-министры. Однако премьерская должность досталась Юлии Тимошенко. Порошенко же в январе 2005 года занял должность секретаря СНБО Украины.
Во время политического кризиса на Украине в сентябре 2005 года во время начавшихся коррупционных скандалов Порошенко был уволен лично президентом. Тогда же был отправлен в отставку и весь кабмин его главного политического соперника - Тимошенко.
На парламентских выборах-2006 Порошенко был вновь избран по списку «Нашей Украины», возглавлял парламентский комитет по финансам и банковской деятельности.
С февраля 2007 года Порошенко возглавлял совет Национального банка Украины, его трёхлетний срок полномочий на этом посту истек 23 февраля 2010 года. Однако Совет НБУ, на котором был избран новый глава Игорь Прасолов, собрался для проведения заседания только 26 апреля 2012 года.
9 октября 2009 года Порошенко был назначен Верховной Радой на должность министра иностранных дел, а через три дня Ющенко вернул Порошенко и в СНБО.
11 марта 2010 года вместе со всем Кабинетом министров был уволен новым президентом Украины Виктором Януковичем.
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко предоставил пост министра экономики. Порошенко вернулся под крыло руководства Партии регионов, в создании которой он когда-то приложил серьезные усилия. Всё для бизнеса - всё в семью.
С должности министра был уволен в связи с избранием депутатом Верховной рады VII созыва. 12 декабря 2012 года он заявил, что не собирается вступать в какую-либо фракцию в парламенте и стал членом комитета по вопросам европейской интеграции. И временно притих - хотел быть чистеньким перед выборами, как минимум, мэрским в Киеве, а, как максимум - президентским.
Таким образом, мы прекрасно видим, как Петр Порошенко успешно «лавировал» между политическими группировками, параллельно зарабатывая первый миллион, первые десять миллионов, первые сто миллионов, первый миллиард, ну а сейчас его состояние, напомню, оценивается в 1.8 миллиардов долларов. И это всё было нажито за годы так называемой «державной» службы.
Порошенко считается близким доверенным лицом Виктора Ющенко, который является крёстным отцом дочерей Порошенко. Будучи самым богатым бизнесменом среди сторонников Запада, Порошенко был и является главным спонсором Оранжевой революции 2004 года и Евромайдана 2013-2014. Сам он в шутку говорит, что «спонсирует революцию едой, водой, дровами».
В феврале во время о
Порох воевал - москали старались подорвать артсклады.
А у Зеленского горят те склады, с которых можно предварительно продать имущество.
Постачання бракованих бронежилетів, що прострілюються у мокрому стані, для ЗСУ під час війни - це насправді дуже серйозна справа, до якої причетні багато впливових людей. Щоб знищити докази проти себе, вони підірвуть та спалять що завгодно.
3 hrs ·ДБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению Портнова и там Порошенко подозревают в государственной измене из-за подготовки Минских соглашений.
Ну, Труба конечно не удивил... да и эта обезьяна Портнов тоже...
Но суть не в этом.
Я правильно понимаю, что там будет классификация «по предварительному сговору группой лиц», а в качестве соучастников будет Франсуа Олланд и Ангела Меркель?
Ну, гламурно, да..."
Задолбали пожарами