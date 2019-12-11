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Все про:Одесская область (1884) пожар (3838) 35 отдельная бригада морской пехоты (8)

 Сгорел склад 35-й бригады морской пехоты в Одесской области, ущерб - 7 млн гривен, - СМИ

В расположении 35-й бригады морской пехоты в Одесской области сгорел склад с имуществом. Пламя гасили почти 4 часа. Причиненный ущерб оценивается в 7 млн гривен.

Пожар произошел 6 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Возгорание произошло в 15:45. Огонь охватил склад с вещевым имуществом и продовольствием. В 18:30 пожар локализовали и еще через час потушили.

По предварительным оценкам, государство понесло убытки в размере 7 млн грн.

Вероятная причина пожара — короткое замыкание.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 425 УК Украины — "недобросовестное отношение к военной службе". Расследованием занимается ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164648
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕкловун уничтожает склады...ясно о чём с Хуйлом трещал за закрытыми дверями...
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Это все еще Порошенко виноват или уже Зеленский ? Не пойму кого мародером и торговцем на крови называть.
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ЗЕкловун уничтожает склады...ясно о чём с ****** трещал за закрытыми дверями...
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Главное- писать с большой буквы из уважения
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ага..где собираются проводить проверки -там и "замыкает". кто-то подчищает свои прошлые косяки
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Ну, та ясное дело. У новой власти косяков совсем нет
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Он сам врач по выходным,а в будние дни пациент
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Вещевой и продовольственный? Знаешь почему? Петро-сян все оружейные уже уничтожил! "Всё украдено до нас" называется схема.
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После того как Падлошенко уничтожил крупнейшие артсклады в Украине
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Зеленский еще бьфі не успел наворовать. Воровали когда в армию вкалдьівались баснословньіе сумьі, велись активньіе боевьіе действия на которьіе можно все хищения бьіло списать.
Скорее Петро с подельниками скрьівают следьі своих "патриотического" хозяйствьівания. Еще не один склад сгорит унося с собой на всегда тайньі милиардов вьіведеньіх в офшорьі.
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Вот в эти офшоры???

Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).
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Петр Порошенко это обыкновенная политическая проститутка. Он вполне успешно обогащался при Кучме, обогащался при Ющенко, обогащался и при Януковиче. Порошенко - это два раза министр, один раз - секретарь СНБО, трижды депутат и… миллиардер. Он почти с самого начала «незалежности» у руля Украины. Все экономические и политические кризисы Украины - это в том числе и его заслуги.

Политическая карьера Порошенко началась в далеком 1998 году, когда он был избран народным депутатом парламента III созыва. Тогда он баллотировался по мажоритарному округу №12 в Винницкой области. Вошёл в парламентскую фракцию объединенных социал-демократов, был избран членом политбюро партии во главе с Виктором Медведчуком. Также был членом комитета Верховной рады по вопросам финансов и банковской деятельности опять-таки под Медведчуком и Кучмой. Да-да, он дружил с Кучмой и Медведчуком.

В 2000 году Порошенко вышел из рядов СДПУ и создал независимую левоцентристскую фракцию Солидарность.

Через год он сыграл важную роль в создании Партии регионов, однако чуть позже он разошёлся со сторонниками Кучмы и возглавил кампанию оппозиционного блока Виктора Ющенко «Наша Украина». Тихо и спокойно в целях бизнеса перешел на радиально-противоположную сторону.

В марте 2002 года прошёл в ВР IV созыва от «Нашей Украины» и возглавил комитет по вопросам бюджета (по сентябрь 2005 года).
В 2003 году Порошенко стал основателем первого на Украине «прооранжевого» новостного телеканала - «5 канала», который уже на весь мир известен своей ангажированностью и лживостью. Но об этом канале чуть позже…

В 2004 году начался новый этап в политической карьере Порошенко. С июля он стал заместителем руководителя штаба коалиции «Сила народа», одним из лидеров и спонсоров «оранжевого путча» и потенциальным кандидатом в премьер-министры. Однако премьерская должность досталась Юлии Тимошенко. Порошенко же в январе 2005 года занял должность секретаря СНБО Украины.

Во время политического кризиса на Украине в сентябре 2005 года во время начавшихся коррупционных скандалов Порошенко был уволен лично президентом. Тогда же был отправлен в отставку и весь кабмин его главного политического соперника - Тимошенко.

На парламентских выборах-2006 Порошенко был вновь избран по списку «Нашей Украины», возглавлял парламентский комитет по финансам и банковской деятельности.

С февраля 2007 года Порошенко возглавлял совет Национального банка Украины, его трёхлетний срок полномочий на этом посту истек 23 февраля 2010 года. Однако Совет НБУ, на котором был избран новый глава Игорь Прасолов, собрался для проведения заседания только 26 апреля 2012 года.

9 октября 2009 года Порошенко был назначен Верховной Радой на должность министра иностранных дел, а через три дня Ющенко вернул Порошенко и в СНБО.

11 марта 2010 года вместе со всем Кабинетом министров был уволен новым президентом Украины Виктором Януковичем.

23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко предоставил пост министра экономики. Порошенко вернулся под крыло руководства Партии регионов, в создании которой он когда-то приложил серьезные усилия. Всё для бизнеса - всё в семью.

С должности министра был уволен в связи с избранием депутатом Верховной рады VII созыва. 12 декабря 2012 года он заявил, что не собирается вступать в какую-либо фракцию в парламенте и стал членом комитета по вопросам европейской интеграции. И временно притих - хотел быть чистеньким перед выборами, как минимум, мэрским в Киеве, а, как максимум - президентским.

Таким образом, мы прекрасно видим, как Петр Порошенко успешно «лавировал» между политическими группировками, параллельно зарабатывая первый миллион, первые десять миллионов, первые сто миллионов, первый миллиард, ну а сейчас его состояние, напомню, оценивается в 1.8 миллиардов долларов. И это всё было нажито за годы так называемой «державной» службы.

Порошенко считается близким доверенным лицом Виктора Ющенко, который является крёстным отцом дочерей Порошенко. Будучи самым богатым бизнесменом среди сторонников Запада, Порошенко был и является главным спонсором Оранжевой революции 2004 года и Евромайдана 2013-2014. Сам он в шутку говорит, что «спонсирует революцию едой, водой, дровами».
В феврале во время о
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Рановато для Зе, еще много лет в переди. А вот те, кто зненацька не стал президентом самое оно!
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Склади мабуть збудовано з дерева, що вони так часто палають.
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Шота часто "замыкают" военные склады...
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Это все еще Порошенко виноват или уже Зеленский ? Не пойму кого мародером и торговцем на крови называть.
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А что можно украсть, когда не ведутьтся активньіе боевьіе действия? Крали в 2015-2016 больше всего, а щас мелочевка, боятся проверок новой власти, вот и палят!
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Так если тогда велись активные боевые действия, а сейчас не ведутся, так это значит, что именно сейчас на складах лежит барахла всякого больше, чем тогда. Многие подразделения отведены вернулись к места постоянной дислокации. А это значит, что сейчас воруют больше.
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може, там випадково були браковані бронєжилети, вироблені фірмою Бірюка? Якесь дивне численне самозаймання речових (не артилерійських) складів останнім часом.
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Все просто.
Порох воевал - москали старались подорвать артсклады.
А у Зеленского горят те склады, с которых можно предварительно продать имущество.
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чим Пеця воював? Мінською безалтернативністю? а хто відповів за підірвані артсклади, хто сів за грати?

Постачання бракованих бронежилетів, що прострілюються у мокрому стані, для ЗСУ під час війни - це насправді дуже серйозна справа, до якої причетні багато впливових людей. Щоб знищити докази проти себе, вони підірвуть та спалять що завгодно.
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А что лучше вообще было без бронежилетов воевать ? Их тогда вообще никаких не было. В 2014-15 люди сами покупали себе каски и броники привезенные из той же Польши.
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В Україні не було, але за межами були. У перші місяці війни була волонтерська двоетапна акція - закупівля броників з Ізраїлю, вони тоді десь 400-450 евро коштували. Якщо вже виробляти свої та витрачати на це неабиякі гроші, то треба якісні. А броніки, що під дощем втрачають захисні функції, то викинуті на вітер гроші.
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Это ты у ***** спрашивай кацапчик. Мы уже поняли что по вашей методичке Порошенко начал войну против народа Дамбаца, а Турчинов подарил Крым кацапам, а ***** с кацапами вообще не причём, поэтому с мышебратьями нужно срочно мирица и получить газ дешевле. Не продолжай мокшань, уже всё понятно..
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"Юрий Бирюков
3 hrs ·ДБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению Портнова и там Порошенко подозревают в государственной измене из-за подготовки Минских соглашений.

Ну, Труба конечно не удивил... да и эта обезьяна Портнов тоже...
Но суть не в этом.

Я правильно понимаю, что там будет классификация «по предварительному сговору группой лиц», а в качестве соучастников будет Франсуа Олланд и Ангела Меркель?
Ну, гламурно, да..."
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шо то все пожары последнее время в одесском регионе. прямо какие то места заколдованные. ну шо ищите у тыловиков бригады бабло... у кого какие маетки квартиры автомобили статки обязательно зацепка будет ! потому что - ничего из пустоты не возникает и потом просто так никуда не деваеться... физика!
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Да отправьте уде все руководство МЧС В ОТСТАВКУ.
Задолбали пожарами
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Дом как видите сгорел но зато весь город цел...
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шо це за фігня в Одессі??? все горить?
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По мотивам выдающегося одессита Утёсова "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
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Як відвідав Одесу бідоносець, так і почалось.
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сколько "боевых" маразматиков и провокаторов кацапсинских повыползало из нор...капец!...но почему горит одесса -большой волрос, и никакие это не замыкания совсем.... Сгорел склад 35-й бригады морской пехоты в Одесской области, ущерб - 7 млн гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 4980...на складах часовые, караул целый службу несет круглосуточно....
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Ага, как в том старом советском анекдоте. Чтобы вкрутить лампочку, нужно 5 солдат: один становится на табуретку и вставляет лампочку в патрон; двое поднимают табуретку и крутят ее по часовой стрелке; один бегает вокруг табуретки, чтобы у того, кто с лампочкой, голова не закружилась; и еще один стоит у входа с автомтом, чтобы ток не прошел.
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