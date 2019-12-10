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 Генсек ООН Гутерреш приветствует результаты переговоров в "нормандском формате"

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствует результаты встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая состоялась 9 декабря в Париже.

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Он еще раз подтверждает, что ООН поддерживает ведущую роль стран-членов в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках Минских договоренностей", - сказал спикер.

Генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны "удвоить усилия по развитию достигнутого прогресса для решения конфликта", подчеркнул Дюжаррик. По его словам, Гутерреш "еще раз заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164646
 
 
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Все спят и видят успешную торговлю с Россией и газпромовские гешефты, устали бороться за украинську мрию, кто бы что не трындел а реалии именно таковы...
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Є такі посади, на яких обов'язок вітати все, що відбувається у світі. Це одна з них. Вітаєм же результати нормандської зустрічі, бо для результатів і зустрічалися. Зустріч засвідчила, що без зустрічей на високого рівня ні малих ні великих, ні тим більше нульових результатів не буває. І вона відкрила двері до нових результатів і зустрічей, які будуть результатом цієї зустрічі. Амінь.
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Тому московія й вигубила козацтво, щоб Україну перетворити у московську наймичку, щоб з не дерти шкіру для московщини, щоб її хлібом годувати московське військо, щоб з її синів брати рекрута в московське військо, аби за москву проливали кров не так москалі, як головне Українці, щоб землі України роздати московським панам, сенаторам і ґенералам, аби весь наш, козачий і некозачий, народ закріпостити й закувати його в ярмо панщини,а тоді вільно разом з народом Європі за великі гроші продавати.Так було завжди і ху"ло не виняток.Що змінилося зараз?Глянь на Шмеркель,Мудхрона-звичайні бариги-"торгівля понад усе".Що лишається Україні,якщо не хоче обєднуватися? "Рабів до раю не пускають"?
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Повністю підтримую думку генерального секретаря ООН. Президенту України Володимиру Зелена кому вдалося зробити те, що не могла собі навіть уявити жодна людина . Він взув ***** по самі по самі помідори. І тепер почесне звання "Моніка" повністю належить прізєдєнту Рашки В.В. ***** . З чим його можна і привітати 😃
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Зря ты уколы пропускаешь. будешь так и дальше пропускать - переведут в другую палату.
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не пойму - чего ты дрыщеш?
радуешься что Украину дрючат? Или просто сатанист? "Непоминать имя Господа всуе ..."
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Та все дуже просто. Просто відкрий посилання від шановного Дена в 00.10 і все 😁
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приветствует результаты переговоров..

А разве там были хоть какие-то результаты? Встречу уже назвали ППР - Пришли, Посидели, Разошлись. Ну хотя один результат все таки был: путин в туалет сходил.
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ППР.... Лише не "посидели" а "попи..поговорили" . Але це просто гумор, а суть в іншому - ***** видно "кремлівські башти" дали "чорну мітку". А то вже набагато цікавіше що там на Рашці далі буде.
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