 Генсек ООН Гутерреш приветствует результаты переговоров в "нормандском формате"

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Он еще раз подтверждает, что ООН поддерживает ведущую роль стран-членов в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках Минских договоренностей", - сказал спикер.

Генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны "удвоить усилия по развитию достигнутого прогресса для решения конфликта", подчеркнул Дюжаррик. По его словам, Гутерреш "еще раз заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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