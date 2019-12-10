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 Политика Украины
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 Досрочные выборы на Донбассе невозможны, - "Голос"

Проведение досрочных местных выборов в Донецкой и Луганской областях невозможно, для обеспечения честного избирательного процесса необходимо время после деокупации и реинтеграции территорий

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила народный депутат Украины из фракции "Голос" в Верховной Раде Юлия Клименко.

"Шестой год люди на оккупированных территориях находятся в условиях промывки мозгов российской пропагандой. Как мы собираемся делать там выборы? Как там будут там выдвигаться украинские политические силы, если там в принципе нет украинской политической повестки дня? Поэтому должен пройти какой-то период времени", - говорится в сообщении.

Клименко отметила, что вначале нужно полностью на языке оригинала прочитать подписанное коммюнике, а не предоставленные выдержки. По ее словам, в среду на комитете Рады депутаты будут рассматривать вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" по части выборов до установления контроля над границей.

"Аспект безопасности должен идти первым: освобождение территорий, контроль над границей. Проходит какой-то период, 3-5 лет, и только после этого мы проводим выборы", - сказано в сообщении.

Нардеп назвала "фейковыми" те выборы, которые могут состояться.

"Все, что будет происходить без этого, - это фейк. Это тот план Путина, ради которого он и оккупировал эти территории", - подчеркнула она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164645
 
   
 Топ комментарии
 
Та там толк є.
На відміну від тебе, підгавкувачу лахтинським і сєпарам.
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Там выборы невозможны вообще от слова совсем, потому что оккупационные администрации не избираются а назначаются, а роися из Донбасса при жизни Украины уходить не намерена, потому что главные решалы - США, Германия и Франция на деле не слишком этого хотят. Россия безусловно для них в явном приоритете в сравнении с Украиной, с которой нечего поиметь кроме анализов и геморроя. Так реально сложилось, хоть и не совсем приятно...
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посидь у спамі, брудний кацап.
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Какой толк от Голоса и Вакара в Раде? Подгавкивать ПСУ про Зраду?
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Та там толк є.
На відміну від тебе, підгавкувачу лахтинським і сєпарам.
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Конечно толка ноль Они в Раде не дрочат , проституток не вызывают , за баб не дерутся и т д и т п Конечно на клоунов из шапито ( на то что похожа нынешняя рада ) явно не тянут
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толк не в телефонах надо смотреть,а на табло . (для голосования)
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И о чём то табло - я пока толку от принятых законов не сильно вижу , может вы хоть один назовёте
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Там выборы невозможны вообще от слова совсем, потому что оккупационные администрации не избираются а назначаются, а роися из Донбасса при жизни Украины уходить не намерена, потому что главные решалы - США, Германия и Франция на деле не слишком этого хотят. Россия безусловно для них в явном приоритете в сравнении с Украиной, с которой нечего поиметь кроме анализов и геморроя. Так реально сложилось, хоть и не совсем приятно...
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"Аспект безопасности должен идти первым: освобождение территорий, контроль над границей. Проходит какой-то период, 3-5 лет, и только после этого мы проводим выборы", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3164645

***** обісралось дати згоду, навіть коли запропонували зробити вибори через 1,5 доби (!!!) після виводу россійських військ і їх шісток.
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Проще построить стену по линии фронта чем реализовать этот сценарий голоса.
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Вважаєш що снаряди не перелітатимуть через стіну?
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Ты наверное в каменщики уже для стены записался или опять у мамы под юбкой прятаться будешь , ведь там же того - постреливают
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"Проще" організувати там зоопарк. І продавати квитки для всіх бажаючих. Уявляєш скільки бабла на цьому можна буде заробити 😃
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Давайте лучше обсудим когда проводить выборы в Крыму....
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Через 20 років після повернення в Україну.
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***** сказало шо мона і вазелін підмахнув.
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Це вже говорят всі підряд, що мінімум 5-8 років їм на витрушування вати з голови, а потім, коли вже роіся пропаде як суб"єкт зі світової карти - нехай хоч кожен рік вибори проводять
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Без коммуникации с властью боевиков на Донбассе достичь мира не получится, - Евгений ШевченкоПредставителей боевиков необходимо пригласить в Киев и обеспечить им безопасность..
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Он считает, что после будущих переговоров в Минске необходимо отправиться на Донбасс, а вскоре пригласить представителей боевиков, которые оккупировали украинские территории, в Киев. При этом Шевченко утверждает, что в столице боевикам необходимо обеспечить безопасность..
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пропоную Лук'яновку тихо і безпечно та перетерти можна не кваплючись!
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отака уйня,малята - вдумайтесь - гандон с такой фамилией и депутат,и жив-здоров..
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Та які "дострокові" вибори... Спочатку " зачистка" , а потім подивимося що там з ними робити
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Голос, как всегда, не в теме! Выборы то местные, избирать будут только мэров и глав сельсоветов...Ляшка уж точно там не выберет никто!
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А яке має відношення Ляшко до " Голосу"? .. Андрій, це різні " партії " 😃
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