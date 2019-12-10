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 Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа"

Телеканал ТНТ с завтрашнего дня начинает показ сериала "Слуга народа", президента в котором сыграл Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует программа передач телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на 11 декабря запланирован показ сразу трех серий "Слуги народа". Фильм о приключениях ставшего президентом школьного учителя Голобородько покажут в прайм-тайм – с 19 до 20:30. Перед "Слугой народа" в программе стоит сериал "Интерны", главную роль в котором сыграл пособник террористов НВФ "ДНР" Охлобыстин.

В мае стало известно, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивное право на показ сериала "Слуга народа" на территории РФ. Студия "Квартал 95" тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин

К концу лета сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

В начале ноября о планах показать сериал "Слуга народа" заявил главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1".

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019г.

Согласно обнародованной президентом Владимиром Зеленским декларации о доходах, ему принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт".

Также на Цензор.НЕТ: "У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько

Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).

Источник: https://censor.net.ua/n3164643
 
 
 Топ комментарии
 
Ой. А хто ж це тепер наживається на війні?
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Ну т.е. Зебил опять получитт бабки из Раиссы. Патриет, х...ли Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4367
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То это Портнов работает против ЗЕ?? или явная сепарня Сивохо, Королевская, Бужанский Дубинин, Богданчик, Шефир...это они против ЗЕ работают? Ты про этих гебнявых говориш??
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Знову портвейну 777 перебрав?
Дивлячись на вашу реакцію пороходротську на цю новину,в кремлі явно потирають руки,правильний хід зробили,бо знали на кого ставлять
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Не знаю как в Кремле но владельца канала газпрома точно руки потирают..подзаработают деньжат благодаря сериалу ЗЕколовуна....
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По логике порохоботов- в РФ теперь должны выбрать президентом Зеленского! Многоходовочка,однако...
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Кацапы не до такой степени идиоты, они клоуна точно не выберут ни при каком раскладе...
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ваш комментарий попахивает оскорблением народа Украины- не задумывались об этом, прежде чем написать?
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та тут видимо Зе будут рекламировать с прицелом на "интеграцию"...как и Лукашенко...в "таёжный вяликий саюз"... Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4858не зря ж они 3 чачса тет-а-тет базарили...
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сериал уже снят и коррективы невозможны- рекламировать того, чего нет- не получится...
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хорошая новость. пусть смотрят. и денежки в укр бюджет.
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Да вот к сожалению денежки то будут идти в какой нибудь кипрский бюджет...
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Зебил с каких это пор бюджет Украины находица на Кипре, Белизе и San Tommaso S.R.L.,Италия не подскажешь???
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я не зебил. ты зебил соевый. и не путай папередника панамо-мальдивского с Зе.
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Там скоро еще и "Лигу смеха" будут показывать. Светлаков и ко. уже прилетали договариваться о показах...
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Я уже запутался то кто это теперь торгует на крови и сотрудничает к окупантами??
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а может кацабы насмотрятся-и себе такого СН захотят...то хай забирают нашего... Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4660
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ну теперь торГовать на крови уже можно?!да зебильня?
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Мет. Спробуй нестандартні методи спілкування з цим контингентом . Результати побачиш сам 😃
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