 Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

Об этом говорится в Twitter Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами в оккупированном Россией Крыму. Их права постоянно нарушаются. На данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержаны не менее 35 крымских татар", - говорится в сообщении.
Министерство посвятило серию твитов Дню прав человека. В первом из них подчеркивается, что Россия продолжает проводить политические репрессии против своего и других народов. Также в МИД напомнили о судьбе незаконно удерживаемых украинцев в РФ и оккупированном Донбассе.
есть специальное оборудование, но ты вряд ли его сможешь купить.
посему, если тебе воняет, то источник где-то рядом с тобой.
скорее всего - источник вонизма именно ты
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.
Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.