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 Политика Украины
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Все про:Крым (22161) МИД (5229) права человека (821)

 Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД

В оккупированном Крыму постоянно нарушаются права украинцев и крымских татар.

Об этом говорится в Twitter Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами в оккупированном Россией Крыму. Их права постоянно нарушаются. На данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержаны не менее 35 крымских татар", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и ОРДЛО, - Чубаров

Украинские и крымскотатарские общины остаются наиболее уязвимыми группами на оккупированном Россией полуострове, - МИД 01

Министерство посвятило серию твитов Дню прав человека. В первом из них подчеркивается, что Россия продолжает проводить политические репрессии против своего и других народов. Также в МИД напомнили о судьбе незаконно удерживаемых украинцев в РФ и оккупированном Донбассе.

Также читайте: Украина не позволяет России закрыть обсуждение вопроса Крыма в ОБСЕ, - постпред Цымбалюк

Источник: https://censor.net.ua/n3164641
 
 
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Ну зеленое недоразвитое про Крым как то и не вспомнило.....
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Ну зеленое недоразвитое про Крым как то и не вспомнило.....
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эьл ьы, гной подкожный, его избранию поспособствовал в надежде на амнистию )))
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Иди лесом недоразвитый. От тебя воняет....
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интернет пока запахи не передаёт.

есть специальное оборудование, но ты вряд ли его сможешь купить.

посему, если тебе воняет, то источник где-то рядом с тобой.

скорее всего - источник вонизма именно ты
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Тебе как то идиоту и чмошнику не понять, что в данном случае нос не при чем....
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ты задницей своей лугандонской запахи воспринимаешь ?
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Детали: Зеленский отметил позитивность
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.

Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.
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Тепер всі запитання до Зєлєнского, який про український Крим у Парижі навіть не згадав. І про кримських татар, корінного населення теж.
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ти брешеш. ЗГАДАВ . і сказав прямо перед ******- "крим- це Україна!..порохло так перед ****** ніколи не казав.
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Ти, пінчак порваний, у якому документі за результатами саміту є згадка про Крим? Ви, лахтинцґ і федоріаці вже задали з хорошими мінами при погані грі вошого Бубочки. Пруф скинь на офіційні заяви, чи коммюніке, де є згадка про український Крим, брехло антиукраїнське.
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Корінне населення - кримські татари не зможуть спокійно жити на своїй землі. Це вже всім зрозуміло. А коли Янелох зовсім зіллє Крим ху#лу, то їм треба буде тікати.
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