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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17934) Бильдт Карл (156)

 Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Влиятельный шведский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от необоснованных преследований пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Бильдт прокомментировал сообщение об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым. Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд ", - написал Карл Бильдт в Твиттере.

"Это Украинa в худшем виде", - написал Карл Бильдт.

Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164638
 
   
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-

https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!-*--*--*
.
.
..
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вот так у порохоботов во всем - "кучма подписал"! а хотелось бы узнать - а КТО ему директивы давал??? кто все пять лет нам талдычил - "альтернативы минску нет"????????????
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Кучма не имел в принципе права что либо подписывать....
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На каком основании гражданин Кучма поставил свою подпись??? И кто такие Плотницкий и Захарченко, чьи подписи имеют место быть. Нужно выполнять Закон, а не оправдывать беззаконие....
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портнов і дбр срать хотіли на такі условності.
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Ще з Мексики маляву кинули, ніззя на Педро наїзжать. І пацани з Панами словєчко замовили. Весь мір горой за Педро!!!
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Головкою вдарився?
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Какой днепропетровец ты ватный совковый недобиток Нет никакого Днепропетровска. мокшань иди на сру. весну.
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Очі на лобі, спітніло чоло
Крик долетів аж до неба,
То нашій шмарклі порвали дупло-
Так йому гниді і треба!
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А правда що російські жінки миються раз у півроку?
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Вони миються раз на рiк, а волосся на головi не миють зовсiм, тому були придуманi кокошники для жiнок. Кожна кацапка мала з десяток кокошникiв i носила Iх на головi, маскуючи злипле брудне волосся. Ось так.
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Стесняюсь спросить - у тебя с головой всё в порядке? Ты же врач! Вот убеждаюсь в правильности поговорки - сапожник без сапог...
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на ПП відкрили справу за Мінські домовленості.А де ж за обкрадання армії? Де за багатомільйонні опшори?Де за вбивство брата в конце концов? Де крімінальні справи за ті всі злочини про які волала пять років упорота наглухо худоба?Тобто як ніх#я нема?Тобто як не знайшли нічо?
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Ну тебе же ясно, что в Париже были явные и не явные договорённости? Очевидно, что Петру вынесли приговор на сходке. А по какой статье его закроют - не важно. Был бы человек, статья найдётся)
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Шож патріоти Потроха не вибрали свого лідєра в президенти)))
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потому что их меньше, чем тупого быдла.

шо тут тебе непонятно ?
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Ти краще каломойшею опікуйся. і подібних до тебе залучи до цієї справи. Бо все може трапитися у цьому світі.
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Любителів божої роси дохєра в Україні, тому й не вибрали.
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Не твой Портнов и Сивохо с Бужанским патриоты..правда ЗЕбил??
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на Клинское сегодня бабла налохматил ? ___
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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три вранья )))

а зачем ты врёшь ?

за деньги ?
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а морду кацапскую тебе вареньнм не намазать ?
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которые из них патриоты..?
Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 8059
Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 9182

их много..все патриотичней один другого..
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Судя по тому, как вы надрачиваете на иски портнова, то для вас патриот он.
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Янукович Юльку по сфабрикованным делам засунул в тюрьму (хотя соя тут который год орет шо Овощ все правильно сделал), а Петю посадят по заслугам

И никакой там бывший премьер не поможет.
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Лалала Лалалала 6478e8b9 никто никого не посадит им нужны деньги мвф они зависят от запада а он не оставит без внимания а будут последствия что твоего Зебила вынесут с банковой
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А лалку посодють на плішку. З-під коктейля молотова.
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фас зебилы налетай!!!!! и еще почему Зеленский не выполнил обещания не прекратил войну? он же обещал сказал нужно просто прекратить стрелять я поеду поговорю с путиным и война закончится так как путин не хотел заканчивать войну из за Порошенко во власти но сейчас почему же войну ты не заканчиваеш?
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Потому что это был способ добраться до корыта.
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а уже очевидно, что дело против пэтрыка "по поддельным обвинениям"..?
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Тобто Бильд призиває коррупціонерів не притягувати до відповідальності? а як же закон для всіх? Чи для більда та мородера один закон, для інших інший? Якщо не винен петя, хай на допит приходить, чи ссикотно?
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Налоги у Государственного бюджета. Как минимум при передаче акций Рошена Ротшильдам, далее услуги Ротшильдов тоже не бесплатны, с них тоже не уплачены налоги, не уплачены налоги при продаже Кузни. Понятно?
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пусть бильдт успокоится - на петю ОБОСНОВАННЫХ обвинений вагон и маленькая тележка!
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Естественно. Как и Президент Порошенко Президент Зеленский нарушил и Конституцию и КК Украины....
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Зеленский обещал сразу подать в отставку если нарушит закон.
Куда то правда подевалась толпа зеботов,которые тут на цензоре изображали общественное мнение.
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Ну обещать это одно. Выполнять другое. Место сидения определяет точку зрения.
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25 следователей Трубы не могут пруф найти,а ты от ольгинского троля его требуешь Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7253
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А я знаю. Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7312
Це для його куратора, щоб він бачив, бригаду яких тупих поців він сюди на Цензор випускає.
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"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд ", - написал Карл Бильдт в Твиттере.
"Это Украинa в худшем виде", - написал Карл Бильдт. Источник: https://censor.net.ua/n3164638
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І доллар вже по сто))) Все як прєдрікав святой Пітро Настадіоніпісяний)))
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А вони мабуть долари жруть, в долари вдягаються,доларами ремонт роблять дивлячись на цю мантру про "долар подешевшав!", коли продукти і товпри подорожчали.
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Жесть))) Це ж коронна фраза кацапських троллів п'тирічної давнини))) Коли їх чмирили і тикали носом у лайно, бо їх тупий фюрер довів економіку кацапіі до ручки, вони видавали сакральне -" а ти чьо, за доллари пакупаєшь?"))) Бачу без діла рібята не осталися, перейшли до нового хазяіна)))
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В 2018-19 роках на заліссі завалилось 102 банки.
В Україні - 1 (дочка російського ВТБ)

А тепер давайте поговоримо про Гонтарєву...
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Это сколько бабла шоколад порозвозил по столицам Европы чтоб его элитного воришку не трогали
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Тим часом зустріч карликів принесла свої перші плоди:
Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко - Цензор.НЕТ 1679
Привітаємо презЕдента!
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І Чорне море викопав і Україну створив))) Порохоботи, харе постить предвиборні лозунги, ваш хряк пролетів)))
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Манкурте ватний, чи сєпар, хто ти там, для порохоботів / україноботів,
головне: Україна. Віра. Армія. Мова.
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Звичайно же, ти хотів прогнутися під ригів або кацапів. А безвіз тобі не потрібен до на маршрутку не вистачить. Почому рєпка у днєпраПЕТРОФСКЄ?
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Ты что с сосны упал???? Какой рост ВВП???????
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Г-н президент, на дебатах Вы говорили Поророшенко, что его приговор. Пора выполнять предвыборные обещания, вся Украина ждет
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Ты кем это Нашего Народного Президента Владимира Александровича обозвал?

Сам ты г-н!
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Бильд толковый политик....говорит сажайте Петю хоть на кол, но обоснованно Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 2382
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Бильд не знает,что других способов улучшить жизнь украинцев у него просто нет,а еще другу Владимиру хочется приятное сделать?
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Лахтинське, пробухай комп, улучши жизнь українців, позбав їх твоїх висерів.
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Зеленский после вчерашнего идёт по иску портнова против Порошенко за минские, как соучастник?

Юристы есть? Так ведь?😉
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Конечно. Первый совершал уголовные преступления, теперь второй. Нет никакой разницы....
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Та какие там политические преследования ,как говаривал Глеб Жиглов ,Вор должен сидеть в тюрьме ,и людей не интересует ,как это произойдёт ... Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 8082
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Кому еще, в преддверии 1 января, Пэтя "позолотит ручку"?
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Это тот самый КБильт который на зарплате у кацапов. Понятное дело, тогда ярый защитник соевого....
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ще один заступник , мабуть має зиск, шо так наполегливо
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Пантеон Милошевича, Караджича, Хусейна, Каддафи, Чаушеску и Бин Ладена, кажется, пополнится Порошенком. Аминь.
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Та печатал не раз. Этим лаем с подворотни только рейтинг Пороху держат.
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Посадить Порошенко за минские соглашения и поставить свою подпись вчера под коммюнике об их безальтернативности )) Зеля он у нас такой))
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За Порошенко весь цивилизованный мир, за ЗЕкловуна вес сруцький мир и сепарско ватные ЗЕбилы..
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карл. ти не КАРЛ Великий, іди на ..уй. лізеш курва зі своїм статутом до нас . не змушуй мене матюкатись на зрозумілій для тебе німецькій мові.
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Волали про жидів при владі? Отримали жидів при владі
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
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Почему как какой-то "влиятельный" политик заступается за Порошенко - к его описанию всегда добавляется слово "бывший"?
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Успеет убежать Зельцман или его подвесят как Муссолини благодарные украинцы?
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Влиятельный шведский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от необоснованных преследований пятого Президента Украины Петра Порошенко.
- А вдруг в суде выяснится, что они вполне обоснованные?
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