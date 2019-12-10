 Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Бильдт прокомментировал сообщение об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым. Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.
"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд ", - написал Карл Бильдт в Твиттере.
"Это Украинa в худшем виде", - написал Карл Бильдт.
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И только для остановки наступления касапов..
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Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
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Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
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А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
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!!!
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А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
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. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
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Крик долетів аж до неба,
То нашій шмарклі порвали дупло-
Так йому гниді і треба!
шо тут тебе непонятно ?
а зачем ты врёшь ?
за деньги ?
их много..все патриотичней один другого..
И никакой там бывший премьер не поможет.
ПРУФ.
Куда то правда подевалась толпа зеботов,которые тут на цензоре изображали общественное мнение.
Це для його куратора, щоб він бачив, бригаду яких тупих поців він сюди на Цензор випускає.
"Это Украинa в худшем виде", - написал Карл Бильдт. Источник: https://censor.net.ua/n3164638
В Україні - 1 (дочка російського ВТБ)
А тепер давайте поговоримо про Гонтарєву...
Привітаємо презЕдента!
головне: Україна. Віра. Армія. Мова.
Сам ты г-н!
Юристы есть? Так ведь?😉
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
- А вдруг в суде выяснится, что они вполне обоснованные?