 30 детей и 11 взрослых в черниговской школе заболели вирусным гепатитом А, - областной лабораторный центр

Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщает о вспышке вирусного гепатита А в Черниговской общеобразовательной школе №7, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

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Как отмечается в сообщении, больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.