EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Здоровье
  325  7
Все про:гепатит (42) Чернигов (434) школа (1957)

 30 детей и 11 взрослых в черниговской школе заболели вирусным гепатитом А, - областной лабораторный центр

41 больному на Черниговщине поставлен диагноз "вирусный гепатит А средней степени тяжести".

Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщает о вспышке вирусного гепатита А в Черниговской общеобразовательной школе №7, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработает национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ, - указ президента

Как отмечается в сообщении, больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3164637
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский завіз жовтуху з Парижу. Стопудов!!
 показать весь комментарий
 
Я так і знав...Зєлєнский агєнт ФСБ. Вскрилася праклята кансєрва!!!!
 показать весь комментарий
 
Коли ви телепні підхватите гепатит то вам не буде так весело! 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 201
 показать весь комментарий
 
Ну, когда президент рекламирует шаурму - то такой результат закономерен.
 показать весь комментарий
 
Когда руки не моют. "Боткина" - болезнь грязных рук.
 показать весь комментарий
 
Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

================================================================
****! Людей що,не лікували? Поклали в лікарню і в той самий день виписали? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4535 Напевно там в лікарні приміняють при лікуванні іншопланетні технології лікування гепатиту? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4567
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх