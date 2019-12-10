 30 детей и 11 взрослых в черниговской школе заболели вирусным гепатитом А, - областной лабораторный центр

Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщает о вспышке вирусного гепатита А в Черниговской общеобразовательной школе №7, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник
Как отмечается в сообщении, больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.
В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.
================================================================
****! Людей що,не лікували? Поклали в лікарню і в той самий день виписали? Напевно там в лікарні приміняють при лікуванні іншопланетні технології лікування гепатиту?