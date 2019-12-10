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Все про:Герой_Украины (252) майдан (3975) СБУ (14117) суд (22763)

 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"

Одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс- "беркутовцев" был недавно погибший в Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук.

"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, исполняя свои служебные обязанности", - сказал судья.

Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Как известно, двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря.

Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Источник: https://censor.net.ua/n3164636
 
 
 Топ комментарии
 
Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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Убрали свидетеля... Жаль. Молодой полковник... Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7700 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7786
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як бачите, після 21.04.19 стало дуже багато неможливого, можна....
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нельзя так с свидетелями! нельзя!
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як бачите, після 21.04.19 стало дуже багато неможливого, можна....
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Убрали свидетеля... Жаль. Молодой полковник... Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7700 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7786
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Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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Тому, він при «попередниках шоколадних» був живий, а зараз його вбили.
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Був живий, бо думали, що прийшли надовго, і справа Мадану ніколи не воскресне, а воно он як вийшло...То кому вигідна смерть цього свідка, як не баризі?
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Так півроку вже нова влада. Чому ж вони важливого свідка не забрали з передової?

Зєлєнская логіка така логіка...
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Навіть не одному баризі і офшорнику, а одразу двом. Ось цим:

Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі екс-"беркутівців" - Цензор.НЕТ 4681
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ваша логика просто убийственна он с первого дня воюет а погиб он сейчас то судя вашей логике при шоколаде он сидел в тылу не надо трогать героев пустыми разговрами
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І хтож мля його вбив на спецзавданні в сірій зоні. Ну говоріть, мля,якщо єінфа. А якщо нема, то мовчіть і на звіздіть, бюдь ласка
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Щоце взагалі за завдання мля на яке відправляють підполковників ССО, працівників СБУ АЛЬФА - НІЯКА МЛЯТЬ ТАК І НЕ РОЗКАЗАЛА
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Андрей, это снайпер. Вот и думай, что за задание могло быть. Кстати, и о Майданных делах он мог свидетельствовать именно на эту же тему. Еще раз думай.
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Як можна йти на спецзавдання, коли в тилу Портновим надано прямий доступ до стратегічного плану застосування армі.
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Нет слов - одни выражения.Вместо того,чтобы беречь свидетеля,направляют его на передовую и дальше - в тыл врага.Это безалаберность или злой,хорошо рассчитанный умысел?
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Тепер уже хєр дізнаємось. Але втратили два суперспеца, якогось хєра. А от якого...
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Это уже Зеленский делает всё, чтоб слить расследования по Майдану или ещё Порошенко продолжает?
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У нас в місті колись "бытовуху" років з два розслідували.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 25 мин.25 минут назад



Для министра экономики Милованова эпоха бидности закончилась. А вот спад промышленного производства при нынешнем правительстве бездарей только начался.


Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 952
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А що ви хотіли? Задешево чесних людей не наймеш!

Нєфьйодов сказав.
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Щось у це слабо віриться.Я про цінного свідка.
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