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 За рубежом
  2029  28
Материалы по теме:
Все про:Крым (22161) Лавров (1660) нормандская четверка (989) Помпео (181)

 Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине

Госсекретарь США Майк Помпео провел 10 декабря переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По итогам переговоров Помпео и Лаврова состоялась совместная пресс-конференция, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Государственный секретарь США заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднимался вопрос Украины и нормандской встречи.

По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Лавров после нормандского саммита встретятся, чтобы обсудить Украину, - СМИ

"Мы довольно долго говорили об Украине… Я горжусь тем, что наша администрация сделала для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - заявил Помпео.

Он также указал Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164635
 
   
 Топ комментарии
 
Надо-было ещё мордой ткнуть в глобус
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Молодец Помпео - мордой Лаврова в кошачий песок с вопросом " кто жто сделал? Кто это сделал?" 😀😀😀
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По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас. Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине - Цензор.НЕТ 3266
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Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!!!Госсекретарь США указал раше,что Крым это Украина, а у ЗЕрезедента при встрече с Хутиым, Меркель и Макароном не хватило смелости хотя бы заявить "Крым это Украина"
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По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас.
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я не буду спрашивать у презилента разрешения исполнять свой гражданский долг.
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Молодец Помпео - мордой Лаврова в кошачий песок с вопросом " кто жто сделал? Кто это сделал?" 😀😀😀
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3енелейсский раскритиковал ПОРОХА , а сам ...
.
В ВЫГОДНЫХ ЧЕМ в августе 2024 гг вчера СЛИВАЛ УКРАИНУ по ЧЕЕЕЕЕЕРНОМУ !
,
- -
-
https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4

.
.
.
.
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Злой Одессит

@zloy_odessit

·48 мин
Сев в лужу на "Нормандском саммите", не пропихнув решение газового вопроса через "четверку", Кремль отправил своего "боевого" жеребца выпрашивать пощады в вопросах санкций против "Северного потока - 2" Кстати, могут сторговаться, но РФ это обойдется очень дорого
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-

https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!.
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Что, вот так прям без ведома и указания Порошенко? Взял и подписал?
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Украинцам пора зафиксировать материальный ущерб от агрессии раши и объявить жто миру. Хай кацапы платят .
Не фиг было гумконвои со снарядами возить сепарам
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Сначала завезли пушки с танками , снарядьі потом. И не "гумконвоями" , а ж.д. вагонами , тьісячи тонн.
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Зеленский на саммите вопрос про унитазы даже не поднял, по крайней мере в декларации вопрос не нашел отражения, а вы про материальный ущерб.
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Отвезите БУБОЧКУ в Турцию поесть шаурмы , а то **** крови у него свампирил
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Каняка поскакала розповідати як шкета обвели кругом пальця.
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а шо там ему нагадовать! у него это в паспорте записано . открываешь первую страницу а там фото ******** лысого и написано путен-куйло.....
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Скоро студня Рождественского отведает из поросенки.
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Для вступления Украины в НАТО ,можно использовать Венгрию, всё очень просто,нужно провести военные учения на границе с Венгрией,потом её захватить и сразу сдаться НАТО,а иначе как?
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-

https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!...
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У грустной лошадки глаз не дергался после этих слов?
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Если американцы дадут кацапам узаконить анексию Крима, воссоздание империи зла произойдет неизбежно и это приведет к трагическим последствиям не только для Украини. Думаю не дадут, как не дали японцам захватить Манчжурию.
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