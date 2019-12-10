 Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине

По итогам переговоров Помпео и Лаврова состоялась совместная пресс-конференция, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Государственный секретарь США заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднимался вопрос Украины и нормандской встречи.
По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.
"Мы довольно долго говорили об Украине… Я горжусь тем, что наша администрация сделала для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - заявил Помпео.
Он также указал Лаврову, что Крым принадлежит Украине.
Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас.
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В ВЫГОДНЫХ ЧЕМ в августе 2024 гг вчера СЛИВАЛ УКРАИНУ по ЧЕЕЕЕЕЕРНОМУ !
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
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Злой Одессит
@zloy_odessit
·48 мин
Сев в лужу на "Нормандском саммите", не пропихнув решение газового вопроса через "четверку", Кремль отправил своего "боевого" жеребца выпрашивать пощады в вопросах санкций против "Северного потока - 2" Кстати, могут сторговаться, но РФ это обойдется очень дорого
А бубочка сказал, что нет конкретных договоренностей. Ну вот же!
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений
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И только для остановки наступления касапов..
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Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
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Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
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А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
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!!!
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А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
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. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
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Не фиг было гумконвои со снарядами возить сепарам
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-
https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!...