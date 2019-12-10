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Все про:литература (248) Нобелевская премия (167) Польша (5008)

 Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе

Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук получила в Стокгольме нобелевскую премию по литературе за 2018 год.

Об этом сообщается на официальной странице нобелевской премии в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем нобелевского лауреата по литературе за 2018 год Ольгу Токарчук!" - сказано в сообщении.

В Нобелевском комитете подчеркнули, что Токарчук получила эту премию "за воображаемый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

Читайте на Цензор.НЕТ: Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 года: Ольга Токарчук и Петер Хандке

Ольга Навоя Токарчук (родилась в 1962 году) - польская писательница, эссеистика, сценаристка, поэтесса. Лауреат литературной премии "Нике", Международной Букеровской премии. Окончила факультет психологии Варшавского университета. Во время учебы помогала в качестве волонтера психически больным людям. После университета работала психотерапевтом.

Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы стали писатели из Польши и Австрии Ольга Токарчук и Петер Гандке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164634
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаємо! Як кажуть москалі - дядько Нобель наш Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 715
Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 1050
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Приятная новость и деятельность волонтерская пани Токарчук вызывает уважение. Смотрите,кацапики,это вам не доктор исторических наук,расчленивший любовницу студентку в питере
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Глянул сегодня эту трансляцию сегодня. Официоза и дрес-кода конечно много. Но как же честно, почётно, красиво! И есть за что всё это. Высокий уровень интеллекта там сегодня был. Давно эти люди в 21 веке.
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Вітаємо! Як кажуть москалі - дядько Нобель наш Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 715
Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 1050
 показать весь комментарий
 
 
Приятная новость и деятельность волонтерская пани Токарчук вызывает уважение. Смотрите,кацапики,это вам не доктор исторических наук,расчленивший любовницу студентку в питере
 показать весь комментарий
 
 
Глянул сегодня эту трансляцию сегодня. Официоза и дрес-кода конечно много. Но как же честно, почётно, красиво! И есть за что всё это. Высокий уровень интеллекта там сегодня был. Давно эти люди в 21 веке.
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А що скажуть бандерівці? Будуть пишатися, чи пручатися, що вона польською мовою пише, не може вивчити рідну... Пані Фаріон! Ваш вихід.
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чимало іноземців українського походження мали честь отримати цю премію і отримали вони її для тої країни яка надала значущості їхньому таланту.
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Прикро, що ненька у тих випадках неначе мачуха...
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це наслідок колоніального управління коли з України висмоктували всі ресурси,22роки номінальної незалежності небагато змінили в цьому сенсі,"соціальних ліфтів" які виносять на гору талановитих людей практично немає,тому ще нескоро наша країна отримає свого "нобеля".
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Не забуваємо, що і Світлана Алєксієвіч, теж визнає своє українське коріння.
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Рівно один місяць цій новині.Добре,хоч на офіціозі згадали.
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Оголошення, і вручення, дещо різні дії і міроприємства.
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Пост-постмодернистка и феминистка. Ьанунах.
Спорная тетка, на "Обозревателе" был хороший "разбор полетов", уж лучше ее считают "польской письменныцей", чем" "украинкой".
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«Бігуни». Так собі, на любителя.

Краще б вони дали Нобеля Пєлєвін і Сорокіну.
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