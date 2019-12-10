 Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе

Об этом сообщается на официальной странице нобелевской премии в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем нобелевского лауреата по литературе за 2018 год Ольгу Токарчук!" - сказано в сообщении.

В Нобелевском комитете подчеркнули, что Токарчук получила эту премию "за воображаемый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

Читайте на Цензор.НЕТ: Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 года: Ольга Токарчук и Петер Хандке

Ольга Навоя Токарчук (родилась в 1962 году) - польская писательница, эссеистика, сценаристка, поэтесса. Лауреат литературной премии "Нике", Международной Букеровской премии. Окончила факультет психологии Варшавского университета. Во время учебы помогала в качестве волонтера психически больным людям. После университета работала психотерапевтом.

Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы стали писатели из Польши и Австрии Ольга Токарчук и Петер Гандке.