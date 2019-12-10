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 За рубежом
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Все про:дезинформация (119) Боинг-777 Malaysia Airlines (1043) фейк (238)

 Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным

Гендиректор российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

Об этом Эрнст заявил в интервью The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.

В ноябре 2014 года "Первый канал" показал спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб. На нем Boeing-777 рейса MH17 "атакует" "украинский истребитель". В снимке быстро распознали фейк.

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На вопрос, почему канал показал подобное, Эрнст признал, что это была ошибка. "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", - указал он. В то же время глава "Первого канала" отказался признавать официальный отчет расследования Объединенной следственной группы (JIT). "Вы верите, что нидерландский отчет - это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", - заявил он

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3164633
 
 
 Топ комментарии
 
Да, он эксперт. В деле вылизывания задницы ЛЮБОЙ власти.
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Профессиональный холуй Эрнст подал голос. Из Параши. Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным - Цензор.НЕТ 3416
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запаребриковый лишнехромасомно-скрепный Цирк должен быть вечен!
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А Эрнст у нас "эксперт"? Имеет, за плечами, как минимум, Военно-воздушную академию?...
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Да, он эксперт. В деле вылизывания задницы ЛЮБОЙ власти.
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Когда-то был человеком. Стал пропагандоном
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А был ли он человеком? Скорее всего нет. Просто подонок скрывал свою сущность. Как суходрыщив - табаков, кобзоны, лораки и прочая сволочь. А человек всегда остаётся человеком. Макаревич и Ахеджакова тому пример.
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Мені цікаві самі кацапи - до якого ступеню ідіотизму вони здатні дійти?...
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Яр, при всем уважении ты не прав в принципе! Кацап не может дойти др идиотизма, он от него еще просто и не отошел. Это его естественное состояние.
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Та то оно мудро-жопое чуть на всякий случай за послезавтрашний день ручкой голоснуло. Мало ли. Там по кацапщине если и завариться Варфоломеевская ночка, кишки километрами мотать будут. И как всегда не тем кому надо. Может и врядли---а может..... .
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Профессиональный холуй Эрнст подал голос. Из Параши.
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Видал я этого Эрнста. Он и есть ошибка. Папа с мамой ошиблись)
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.....тоже будет ОТВЕЧАТЬ со всей путинской ШАЙКОЙ !!!
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Я (колишній відеоінженер УТ-1) свого часу мав чимало приводів поржати з кацапських ляпів в монтажі та прямому ефірі. Не кажучи вже про ляпи тутешніх комуняк з колишніх редакцій інформації та пропаганди. А скільки диких (для зомбованого глядача) деталей у незмонтованому матеріалі доводилося бачити! Але все перекручувалося на м'ясорубках, приправлялося "модифікаторами смаку" і вивалювалося з екрану на голови екс-совків, "слабеньких на голівки". Хавай, охлосе!
Благо я з 1996 року зомбоящик не дивлюся взагалі.
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А я дивлюся... "Діскавері", "природничі... Особливо перед сном... Заспокоює... (Правда, і там бувають "ляпи"... При перекладі озвучки... Буває - сміюсь... Буває - матюкаюсь...).
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Зрідка "подорожі" і "тварин" і я можу подивитися. За компанію з дружиною. Але "політінформацію" - зась.
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Особливо зап'амяталось декілька серій з Діскавері про життя та службу моряків з авіаносця "Рональд Рейган" (мені є з чим і ким порівнювати) Вразило все, абсолютно. Взяти хоча б те, що моряків, які "залетіли" з випивкою спиртного, суд на борту зобовязує записатись у товариство анонімних алкоголіків та в обвязковому порядку написати есе про шкідливість алкоголю. Ернст назвав випадковою помилкою сюжет росТВ про "винищувачі ЗСУ" у справі MH17, а звіт про розслідування JIT - непрофесійним - Цензор.НЕТ 5805 Або, ніяка компютерна програма не справляється з розташуванням літаків на польотній палубі і до сьогодні спочатку роблять це з масштабованими моделями, а тільки потім...
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Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально -------- То есть этот идиот хочет сказать, что когда они лепили этот, с позволения сказать *сюжет* с истребителем, они не знали, что они делают? Ну тогда он еще больший дебил, чем кажется)))
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Робота в нього така. Що замовлять - те і висере.
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для ознакомления

Стерли в пыль: Израиль нанес сокрушительный авиаудар по системам ПВО РФ (Фото)Сирия

Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным - Цензор.НЕТ 353https://www.technosotnya.com/2019/12/sterli-v-pyl-izrail-nanes-sokrushitelnyj-aviaudar-po-sistemam-pvo-rf-foto.html

Израильская армия нанесла удар по территории Сирии и уничтожила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1".

Информацию официально подтверждают информационные агентства Ближнего Востока, сообщая подробности авиаудара по российским системам ПВО, информирует "Диалог.UA" с ссылкой на "Рамблер".

Стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам позиций сирийской армии в ответ на удары сирийцев по территории Голанских высот.

В официальном сообщении Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары были произведены по местам расположения ракет класса "земля - воздух", военным базам и складам с оружием.

Информационные агентства смогли выяснить, что израильская армия разгромила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", которые находились к югу от Дамаска.
Также были получены первые спутниковые снимки из космоса.
Журналисты напоминают, что Израиль регулярно наносит военные удары по объектам в Сирии, несмотря на поддержку режима Асада российскими властями.

"Спустя некоторое время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское руководство продемонстрировало, что намерено отстаивать свои интересы. Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесём вред в ответ, - сообщил глава правительства. - Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля".
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Точно! Истребителя там небыло - был фронтовой штурмовик Су-25!
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Є що арештовувати Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным - Цензор.НЕТ 9085
Підземні сховище газу
Діючі ПСГ групи Газпром:
на территории Германии - 1

Діючі об'єкти ПСГ за участю групи Газпром в якості співінвестора:

на території Німеччини - 3
на території Австрії - 1
на території Сербії - 1
на території Чехії - 1
на территории Латвії - 1
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ЁПРСТ, ЭРНСТ, я Х/З где ХЦП, ЁКеЛеМеНе и УПЦМП...поэтому ЭРНСТ и ПТН дружно ПНХ....
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а зачем НьюЙоркер берет интервью у этого кондома ?
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саме існування росії- жахлива помилка.
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«На вопрос, почему канал показал подобное, Эрнст признал, что это была ошибка. "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", - указал он. В то же время глава "Первого канала" отказался признавать официальный отчет расследования Объединенной следственной группы (JIT). "Вы верите, что нидерландский отчет - это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", - заявил он Источник: https://censor.net.ua/n3164633»

А в те, що sin 45⁰= 0.707...., він теж вєріт?
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Головний герой отримає гонорар.........
Попробуйте сказати що то хабар за злив України.
Висновки по бандюковичу зроблені.
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он все знал с самого начала .собака .просто видимо шото изменилось .
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По сбитию гражданских Боингов кацапы - специалисты
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Ернст тепер співає відхідну бо хоче уникнути санкцій.
Адже за створення завідомо неправдивих свідчень теж наступає відповідальність, а СУД вже близько.
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Хорошо что самолетом ошиблись, еслиб сбили правильный,, росийский,, то пробили б сухопутный коридор в крым и кучу восточных областей захватили.. Халатность и жесткий не профессионализм рос военных + везение))
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Да, да, чиста случайна и так 27 раз. да все проста в шоки от таких случайностей
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Роса это просто вода, а моча в глаза это скрепно
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Ошибкой было рождение ёпрста и ему подобных.
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Ну,зоотехнику на посту главы ОРТ виднее,что досадная ошибка,а что непрофессионализм.
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походу, приближающееся свято, а именно суд в гааге по мн-17, начало которого назначено на 9 марта 2020 года, делает тихесенько свое тело.
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Така заява Ернста може свідчити лише про одне - на ***** на Рашці вже поставили хрест 😕
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