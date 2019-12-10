 Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным

Об этом Эрнст заявил в интервью The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.
В ноябре 2014 года "Первый канал" показал спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб. На нем Boeing-777 рейса MH17 "атакует" "украинский истребитель". В снимке быстро распознали фейк.
На вопрос, почему канал показал подобное, Эрнст признал, что это была ошибка. "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", - указал он. В то же время глава "Первого канала" отказался признавать официальный отчет расследования Объединенной следственной группы (JIT). "Вы верите, что нидерландский отчет - это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", - заявил он
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.
Благо я з 1996 року зомбоящик не дивлюся взагалі.
Стерли в пыль: Израиль нанес сокрушительный авиаудар по системам ПВО РФ (Фото)Сирия
https://www.technosotnya.com/2019/12/sterli-v-pyl-izrail-nanes-sokrushitelnyj-aviaudar-po-sistemam-pvo-rf-foto.html
Израильская армия нанесла удар по территории Сирии и уничтожила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1".
Информацию официально подтверждают информационные агентства Ближнего Востока, сообщая подробности авиаудара по российским системам ПВО, информирует "Диалог.UA" с ссылкой на "Рамблер".
Стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам позиций сирийской армии в ответ на удары сирийцев по территории Голанских высот.
В официальном сообщении Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары были произведены по местам расположения ракет класса "земля - воздух", военным базам и складам с оружием.
Информационные агентства смогли выяснить, что израильская армия разгромила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", которые находились к югу от Дамаска.
Также были получены первые спутниковые снимки из космоса.
Журналисты напоминают, что Израиль регулярно наносит военные удары по объектам в Сирии, несмотря на поддержку режима Асада российскими властями.
"Спустя некоторое время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское руководство продемонстрировало, что намерено отстаивать свои интересы. Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесём вред в ответ, - сообщил глава правительства. - Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля".
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Підземні сховище газу
Діючі ПСГ групи Газпром:
на территории Германии - 1
Діючі об'єкти ПСГ за участю групи Газпром в якості співінвестора:
на території Німеччини - 3
на території Австрії - 1
на території Сербії - 1
на території Чехії - 1
на территории Латвії - 1
А в те, що sin 45⁰= 0.707...., він теж вєріт?
Попробуйте сказати що то хабар за злив України.
Висновки по бандюковичу зроблені.
Адже за створення завідомо неправдивих свідчень теж наступає відповідальність, а СУД вже близько.