 На месте пожара в одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - отмечается в сообщении.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.
Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, во время визита нардепа к зданию колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков ("Юзик") припарковался на перекрестке в центре Одессы, заблокировав проезд спасателей к сгоревшему колледжу.
Соответствующее видео опубликовало местное издание "7 канал".