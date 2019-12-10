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Все про:Одесса (5822) пожар (3838) Яровой (73)

 На месте пожара в одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек, - Нацполиция

Судьба четырех человек, считающихся пропавшими без вести после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, остается неизвестной,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164632
 
 
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4 человека пропало безвести, 5 трупов не удается идентифицировать. Как-никак один лишний.
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Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, во время визита нардепа к зданию колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков ("Юзик") припарковался на перекрестке в центре Одессы, заблокировав проезд спасателей к сгоревшему колледжу.

Соответствующее видео опубликовало местное издание "7 канал".
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