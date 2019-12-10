 ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

Информацию об открытии производства информагентству "Интерфакс-Украина" подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно, открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.
При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя. Из документа следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".
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Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в блоге на "Украинской правде" назвал открытие производства "дембельским аккордом дуэта Портнова Трубы". По его мнению, попытка объявить Минские договоренности госизменой приурочена к Парижскому саммиту "нормандской четверки".
"И им безразлично, что обвиняют они не столько Пятого Президента Порошенко, сколько Президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации", - написал Головань.
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Адвокат Порошенко напомнил, что Минские соглашения в 2015 году позволили остановить агрессию России и ввести против нее международные санкции, а Украине дали время и возможность для построения новой армии.
"Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине. И поэтому пока возглавляемое Романом Трубой ГБР готово расследовать хоть "государственную измену" в минских договоренностях по заявлению Портнова, хоть "государственную измену" в осуществлении контрнаступления и освобождении украинских территорий по заявлению Шуфрича", - подытожил Головань.
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И только для остановки наступления касапов..
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Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
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Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
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А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
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А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
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Середа, 12 вересня 2007, 12:43
Андрей Портнов: Коломойский не может давать мне команды
Андрей Портнов - один из ведущих юристов блока Тимошенко, среди главных клиентов которого в прошлом был Игорь Коломойский.
На минувших выборах Портнов возглавлял правовой департамент БЮТ, на этих - просто выполняет поручения Тимошенко. Особой ценностью Портнова для команды являются его теплые отношения с главой Печерского райсуда Киева Инной Отрош.
Портнов не в восторге от многих вещей, которые делает его политическая сила, не стесняясь высказывая свои мысли на совещаниях. Тимошенко даже проводила с ним собеседование, проверяя, не собирается ли он перейти в антикризисную коалицию.
"Он мне пообещал, что готов зубами вгрызаться за Украину. Андрей умеет делать невозможное в правовом поле", - рассказала Тимошенко своим соратникам на закрытой части съезда БЮТ, состоявшегося в августе.
...
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/09/12/3282541/
Кстати рашка тоже подписала эти соглашения ,, и ОБСЕ . Суди и х.йло заодно , труба ты бл.. тупая ,, канализационная . .
Панове з @dbr_gov_ua, та відкрийте вже справу на Порошенка за закупівлю зброї!
Но суть не в этом.
Я правильно понимаю, что там будет классификация «по предварительному сговору группой лиц», а в качестве соучастников будет Франсуа Олланд и Ангела Меркель?
Ну, гламурно, да...
и тем самым портнов работает на другого агента россии - на юлию тимошенко
по газовому контракту от юли мы должны были покупать ежегодно газа на 25 млрд долларов, а лишний купленный газ мы просто должны были сжигать
юля - российская собака!
😁
- А можно, я здесь постою... я буду тихо...