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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17934) Портнов (500) минские соглашения (2707) Труба (241) ГБР (781)

 ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производства по факту возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко госизмены при подписании Минских соглашений в 2015 году. Адвокат Порошенко Игорь Головань считает, что таким образом Портнов и Труба подставляют президента Зеленского.

Информацию об открытии производства информагентству "Интерфакс-Украина" подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила она.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя. Из документа следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Оснований для эйфории нет", - Порошенко об итогах Нормандского саммита

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в блоге на "Украинской правде" назвал открытие производства "дембельским аккордом дуэта Портнова Трубы". По его мнению, попытка объявить Минские договоренности госизменой приурочена к Парижскому саммиту "нормандской четверки".

"И им безразлично, что обвиняют они не столько Пятого Президента Порошенко, сколько Президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации", - написал Головань.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова

Адвокат Порошенко напомнил, что Минские соглашения в 2015 году позволили остановить агрессию России и ввести против нее международные санкции, а Украине дали время и возможность для построения новой армии.

"Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине. И поэтому пока возглавляемое Романом Трубой ГБР готово расследовать хоть "государственную измену" в минских договоренностях по заявлению Портнова, хоть "государственную измену" в осуществлении контрнаступления и освобождении украинских территорий по заявлению Шуфрича", - подытожил Головань.

Читайте также: Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона, - адвокат Головань

Источник: https://censor.net.ua/n3164631
 
   
 Топ комментарии
 
Нормально, Портнов слуга бежавшего Яныка подает на патриота, который отстоял Украину!!!
Да у Порошенко в то время, когда фактически не было армии, а РФ сдерживали одни добробаты, просто не было другого выбора, чтобы остановить российскую агрессию, целью которой был захват Мариуполя и создания коридора в Крым.
Чего так Путин и не добился, тем самым, создав огромные проблемы в Крыму с логистикой и это он никак Пороху простить не может!
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Порошенко умный человек. На кую он вертел всяких там Портновых, Зеленских, Труб и остальную нечесть. Петро как был лучшим Президентом Украины от которого хуйло ссцалось, таким он и войдет в историю Украины "Как лучший Президент Украины"
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реве и стогне свыня на воли, бо знае, що скоро буде в неволи
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А ти не реви не стогни і все в тебе буде чікі-пікі 😁
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4

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Зебілиии.. хрін вам вам в #опу, а не Порошенко 😁😁😁😁😁😁
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Сергій Лещенко, УП
Середа, 12 вересня 2007, 12:43

Андрей Портнов: Коломойский не может давать мне команды

Андрей Портнов - один из ведущих юристов блока Тимошенко, среди главных клиентов которого в прошлом был Игорь Коломойский.
На минувших выборах Портнов возглавлял правовой департамент БЮТ, на этих - просто выполняет поручения Тимошенко. Особой ценностью Портнова для команды являются его теплые отношения с главой Печерского райсуда Киева Инной Отрош.
Портнов не в восторге от многих вещей, которые делает его политическая сила, не стесняясь высказывая свои мысли на совещаниях. Тимошенко даже проводила с ним собеседование, проверяя, не собирается ли он перейти в антикризисную коалицию.
"Он мне пообещал, что готов зубами вгрызаться за Украину. Андрей умеет делать невозможное в правовом поле", - рассказала Тимошенко своим соратникам на закрытой части съезда БЮТ, состоявшегося в августе.
...
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/09/12/3282541/
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Если дело так пойдёт и дальше то -cкоро Порошенка будут судить и за восстановление армии . ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 8123 .
Кстати рашка тоже подписала эти соглашения ,, и ОБСЕ . Суди и х.йло заодно , труба ты бл.. тупая ,, канализационная . .
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Про трубу багато розмов ходило, як він ще був " плєчєвой" біля "Веселих пеньків" в Пустомитах... *Лядь ще та..😕
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Если на Пэтра открыли дело за подписание Минских соглашений то на Зелупеньского должны открыть за выполнение этих соглашений.
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Порошенка на коні намалюй, або зі стєрхами)))
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Я би його на роялі намалював, але то буде неправдою.
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Олексій‏ @A_G_2007 4 ч.4 часа назад

Панове з @dbr_gov_ua, та відкрийте вже справу на Порошенка за закупівлю зброї!



ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 8937

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для когось це може видатися маразмом але для дбр і портнова все можливо,незаконний оборот зброї,контрабанда ітд.
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ЗЕбилы как вылизывают Портнову, даже кацапы завидуют. Вот и вскрылась вся эта латентная сепарская прокацапская гниль....
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Ну, Труба конечно не удивил... да и эта обезьяна Портнов тоже...
Но суть не в этом.
Я правильно понимаю, что там будет классификация «по предварительному сговору группой лиц», а в качестве соучастников будет Франсуа Олланд и Ангела Меркель?
Ну, гламурно, да...
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Всі на майдан!! Отца дімократіі обіжають!! З собою брати красні лініі!!!
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Никто его не посадит, конечно, но то, что бундючности у него поубавится - это точно. Конституцию ещё никто не отменял, как и референдум о Независимости, где чётко зафиксирована унитарность Украины. Красные линии петей были нарушены. Если зе пойдёт по его стопам, то и он ответит по Закону, рано или поздно. На то и Закон, который никто не вправе нарушать. Помню, как порошенко привёл нуланд в ВР, где они вместе уговаривали депутатов внести изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. Проголосовали, как зайчики, 31 августа 2015 года, правда, только в первом чтении. После бойни под ВР, до второго чтения так и не дошло. Хочу напомнить порохоботам о той самой формуле Штайнмайера, которую Украина в октябре 2018 года согласовала, где и зафиксировано, что особый статус Донбасса на постоянной основе наступает в день голосования.
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Мне не очень нравилась его внутренняя политика, но этот человек с железными яйцами не сделал даже пол шага назад! Слава Украине!
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Семейные традиции нарушать нельзя ... папка отсидел и сынуля присядет
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Во всякой нормальной стране за такие соглашения Президент уже бы сидел и давно.... Это свинячее рыло опустило страну до соглашений под ко орыми стоят в неизвестном качестве, но имеют место быть подписи террористов. И при этом отсуствует подпись официального представителя Украины. Хватит, гонять мульку об их необходимости и полезности. Совершего тяжкое преступление, за него нужно отвечать....
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Здача території на трьох ділянках української землі, анонс про ще три ділянки - Портянка і Труба, відкривай те діла.
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зебилы не способны понять, что порнов гавкает не на пороха, а на зеленского, который только сегодня сказал, что будет частично выполнять эти сообщения

и тем самым портнов работает на другого агента россии - на юлию тимошенко
по газовому контракту от юли мы должны были покупать ежегодно газа на 25 млрд долларов, а лишний купленный газ мы просто должны были сжигать
юля - российская собака!
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Порошенко - идеальный инструмент для того, чтобы уменьшить критику и отвлечь внимание от ляпов президента и углубления кризиса у "слуг народа". Чем больше будет всплывать зеленого дерьма, то вероятность расправы с Порошенко возрастет. Сколько уже открыто дел и в ни одном никакой конкретики. Все размыто, все предположительно - возможно подписал, возможно участвовал, возможно предал и т.д. Чисто психологическая атака в стиле зеленизма.
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У Рябошапки уже полтора месяца лежит на подпись "подозрение" и снятие с него депутатской неприкосновенности! Остается маленький вопрос - сколько Петро занес бабла в прокуратуру?
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- Петро, тебе надо на допрос опять идти!
- А можно, я здесь постою... я буду тихо...
ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 9596
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