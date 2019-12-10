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 Политика Украины
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 Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает позитивным итогом встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже обсуждение газового вопроса "без зрады".

"Наиболее положительное - это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", - сказала Зеркаль в эфире телеканал "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - добавила Зеркаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164629
 
   
 Топ комментарии
 
Всё! Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 5854
Вчера Зеркаль была нормальной, а сегодня - предатель!
Как это по-порохоботски!
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У Зеркаль дипломатична мова, де трохи занадто означає поганий результат.
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А у Зебилов одна радость, что Моника не накосячила. От это достижение. 😀
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Як це без "зради"??? Шо, Петро Аліксєйович зря массовку звозив??
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бгггг))) переживаю за порохоботов .... И ты, Зеркаль! .. )))))))))))))))
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За зеркаль говорят ее дела и репутация, а слова ее надо при нимать к сведению.Время покажет.
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