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Все про:импичмент (442) США (15894) Трамп (2683) Сенат США (137)

 Трамп ответит на обвинения, выдвинутые конгрессменами-демократами, в Сенате, - пресс-секретарь Гришем

Президент США Дональд Трамп выразит официальную реакцию на статьи по импичменту, выдвинутые против него демократическим большинством в Палате представителей, во время рассмотрения дела в Сенате.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент отреагирует на эти фальшивые обвинения в Сенате и ожидает быть полностью оправданным, поскольку он не сделал ничего плохого", - отметила официальный представитель американского лидера.

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Она назвала обнародованные во вторник статьи об импичменте "безосновательными" и заявила, что это наносит вред американскому народу. По ее словам, американцы ожидают, что "избранные ими официальные должностные лица будут работать от их имени для укрепления нашей нации".

"Использование демократами телефонного разговора с украинским президентом - из стенограммы, которую сам президент (Трамп. - Ред.) и обнародовал - послужило поводом для этой однопартийной, беспричинной и жалкой попытки свержения администрации Трампа и результатов выборов 2016 года", - заявила Гришем.

Напомним, 10 декабря демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164628
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
witch hunt!
ето его обычный ответ на все обвинения...
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По ее словам, американцы ожидают, что "избранные ими официальные должностные лица будут работать от их имени для укрепления нашей нации". Трамп відповість на обвинувачення, висунуті конгресменами-демократами, в Сенаті, - речниця Грішем - Цензор.НЕТ 431
У нас то же, 73% пришедших на выборы так думали. Некоторый, ЗеДятлы, особенно конченные, думают так и сегодня.
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