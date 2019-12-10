 Трамп ответит на обвинения, выдвинутые конгрессменами-демократами, в Сенате, - пресс-секретарь Гришем

С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент отреагирует на эти фальшивые обвинения в Сенате и ожидает быть полностью оправданным, поскольку он не сделал ничего плохого", - отметила официальный представитель американского лидера.

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Она назвала обнародованные во вторник статьи об импичменте "безосновательными" и заявила, что это наносит вред американскому народу. По ее словам, американцы ожидают, что "избранные ими официальные должностные лица будут работать от их имени для укрепления нашей нации".

"Использование демократами телефонного разговора с украинским президентом - из стенограммы, которую сам президент (Трамп. - Ред.) и обнародовал - послужило поводом для этой однопартийной, беспричинной и жалкой попытки свержения администрации Трампа и результатов выборов 2016 года", - заявила Гришем.

Напомним, 10 декабря демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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