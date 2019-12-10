 Замминистра МВД Геращенко пытались разыграть от имени замглавы ОП Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях".

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