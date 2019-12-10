 Члена коллегии МВД Геращенко пытались разыграть от имени замглавы ОП Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях".
Я на край света, уйду с тобой..."©
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.