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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Антон (998) пранкеры (26) Тимошенко_Кирилл (19)

 Члена коллегии МВД Геращенко пытались разыграть от имени замглавы ОП Тимошенко

Члена коллегии МВД Антона Геращенко попытались разыграть от имени заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пранкер Джокер пообещал предоставить собранную информацию "в официальном порядке", - Холодницкий

Члена коллегии МВД Геращенко пытались разыграть от имени замглавы ОП Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164627
 
 
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И что теперь?Наградим Геращенко званием Самый умный чиновник года и дадим почётную грамоту??
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А кто у нас замглавы Офиса Президента Юлии Владимировны Тимошенко ?
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Причем тут Юля? Статью читал или,как всегда?
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І від щастя антоніна вилизало саму найбільшу тарілку!
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Тошу можно разыграть только в качестве приза на одну ночь для его однофамилицы Иры.
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"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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нормальная гигиена - 50-ти минутная задержка с ответом
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Это был не тот джокер. Можно было говорить правду. Просто Геращенко не понял.
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Антон Геращенко не той політик, яким можна гордитися😏
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