 Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю", - написал Ткаченко.

Он отметил, что текста законопроекта он и его коллеги-депутаты еще не видели, также нет его и на сайте Верховной Рады.

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"Официальные выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с Министром культуры, молодежи и спорта, с Уполномоченным по защите государственного языка и этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости", - отметил Ткаченко.

"Лично - спешку коллеги в этом чувствительном вопросе - не поддерживаю", - добавил он.

По словам Ткаченко, позиция президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" заключается в том, что язык больше никогда не будет вопросом, разделяющим Украину.

"Все предыдущие два десятилетия украинцы не смогли построить страну, о которой мечтают, именно потому, что постоянно спорили как о религии, так о языке и истории. Мы переворачиваем эту страницу и формируем новую повестку дня, который объединит всех. Это - сильная и богатая, независимая, европейская Украина, в которой комфортно и безопасно всем", - завершил Ткаченко.

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Ранее во вторник, 10 декабря стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" утратившим силу "на базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии".

6 декабря Венецианская комиссия раскритиковала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" как создающий основание для дискриминации национальных меньшинств.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

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