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 Политика Украины
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Все про:Ткаченко Александр (68) украинский язык (741) Бужанский (14)

 Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко прокомментировал инициативу своего однопартийца Бужанского об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю", - написал Ткаченко.

Он отметил, что текста законопроекта он и его коллеги-депутаты еще не видели, также нет его и на сайте Верховной Рады.

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"Официальные выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с Министром культуры, молодежи и спорта, с Уполномоченным по защите государственного языка и этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости", - отметил Ткаченко.

"Лично - спешку коллеги в этом чувствительном вопросе - не поддерживаю", - добавил он.

По словам Ткаченко, позиция президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" заключается в том, что язык больше никогда не будет вопросом, разделяющим Украину.

"Все предыдущие два десятилетия украинцы не смогли построить страну, о которой мечтают, именно потому, что постоянно спорили как о религии, так о языке и истории. Мы переворачиваем эту страницу и формируем новую повестку дня, который объединит всех. Это - сильная и богатая, независимая, европейская Украина, в которой комфортно и безопасно всем", - завершил Ткаченко.

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Ранее во вторник, 10 декабря стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" утратившим силу "на базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии".

6 декабря Венецианская комиссия раскритиковала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" как создающий основание для дискриминации национальных меньшинств.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

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Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке 01
Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164626
 
   
 Топ комментарии
 
КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ?
Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ!
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Так гоните этого бужанского ссаными тряпками..
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та ты шо?
т.е как голосовать - так как один...(и забудьте про свое собачье мнение)
а как хрень в законопроекты - так то личная отсебятина и вы не приделах?
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КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ?
Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ!
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его не знают Слуги типа Украинского народа они евреи малороссы кацапы и прочие с 2-5 паспортами шобла банда... а так никакой прблемы нет... акроме наличия в стране зеленой плесени....
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Та зачем ? ?? Пусть буде вяликий и магучий ! Адиннрод же *****!
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Так уже есть закон про Украинский язык. И этот закон принят.
А раз нет разницы, то зачем что-то менять?
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Так гоните этого бужанского ссаными тряпками..
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Бужанский кремлевская подстилка. Это не первый его выпад, он просунулся в зелень с конкретной целью: топить все украинское.
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Так цвіль зелена для того й виникла. А бужанський просто вчасно до неї приєднався.

Було б інакше - бужанські вже були б позафракційні у кращому випадку.

Все просто, 3 логічні варіянти. Якщо "законопроект нашего депутата НЕ является позицией фракции", то

1 депутат "помилився" з вибором фракції.
2. депутат "купив" собі місце у фракції
3 фракція бреше щодо своєї позиції.
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Так это не государственный вопрос. Это вопрос от сепара.
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Вірю, як собі Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке - Цензор.НЕТ 7971
на кожний т.зв законопроект призначено дурня, якщо реакція вже надто радикальна, то можна повторювати цю мантру.
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"Открыл "Америку"... В России уже два десятка лет подобное практикуется... Жириновского, Мизулину, Милонова, Малафеева, Дугина, Пескова, и некоторых других именно для этого и содержат...Только там изощрённее: "вброс", потом наблюдение - если народ "сопит в три дырки " - озвучивают официально... Если народ "встал на дыбы" - "открещиваются, именуя "ляпнувшего" дураком и заявляя, что это его "личная инициатива"...
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Не приписуйте мені чужі досягнення. Самі ж пишете 20 років у московії.
Втім, це зайвий раз доводить що зелена цвіль переймає усі здобутки москальської влади.
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Так это, если не ймётся - выходите уже в Раде все, доставайте писюны, дрочите, можете рояль на трибуне поставить. Потому что уже конкретно достало вот это решение глупостей. Уж лучше уже на рояль подрочить.
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та ты шо?
т.е как голосовать - так как один...(и забудьте про свое собачье мнение)
а как хрень в законопроекты - так то личная отсебятина и вы не приделах?
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********* - как зеленый Змей Горыныч, сколько голов - столько мнений.
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Але як кнопкодавити, то синхронізація кінцівок непогана...
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Саме так. В Змія голів то багато, а лап всього дві. Тулуп же взагалі один.
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Вот приятно иметь дело с профессиональным змиеведом! И лапы две, и в тулуп одет... Зелёный, хоть, змий?
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Закон о іноземних агентах,щоб всім було зрозуміло хто знаходиться на боці ворога України.
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Так так ...адиннарод , мишебратья , давайте изик сделаим гасударственним
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Він буде виключений з фракції, як двое до цього, що не були згодні з позицією фракції? Чи знов подвійні стандарти?
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Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке
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Повна брехня від Ткаченко, якщо пам'ятати як приймали не читаючи законопроекти. СН не мають власної думки і є простими кнопкодавами.
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А я то думав що законопроекти розробляє та узгоджує фракція і без згоди фракції він не віноситься на оговорення в ВР.
Що ти чурбане несеш,закон не підтримали і ви всю вину зваюєте на ублюдка із вашої же фракції?Вбивати таких лицемірів мало,вас треба ***** в сбірь років на 25-ть валити ліс.
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В беседе двух интеллектуалов Вахтанга Кикабидзе и кинодраматурга Виктора Мережко затронули тему братских народов и языков.Кикабидзе говорит,мы не можем быть братскими народами,потому я грузин выучил русский язык,а вы Виктор не знаете грузинского.Нет паритета братства 50 на 50.
Браво Вахтанг Константинович.
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Гнати з влади лайно,котре йде проти української мови.
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У советских "украинцев" родной язык,на котором говорил членин,у них и мозги московского направления Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке - Цензор.НЕТ 1909
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