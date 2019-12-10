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Все про:аренда (159) Борисполь (609) конкурс (822) ФГИ (548) Мининфраструктуры (657)

 Мининфраструктуры и ФГИ объявили конкурс на аренду имущества аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры и Фонд государственного имущества обеспечат прозрачный и конкурентный конкурс на аренду имущества аэропорта Борисполь.

Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вопрос аренды в аэропорту "Борисполь" не решен с апреля 2018 года. Ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сих пор процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше - мы должны по-другому к этому подходить. Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества - должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия - тот будет арендовать", - отметил Криклий.

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"Мы договорились с Министерством инфраструктуры, в аренду передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением. Это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество", - подчеркнул председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, расположенные в Терминале F и D.

Конкурс организует и проводит Региональное отделение Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Потенциальные арендаторы должны обратиться в Региональное отделение Фонда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164625
 
 
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Переотжим дьютифри стартовал. Яйценюх рвёт волосы на голове.
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Прозоро?
На прозоро варятся все кому предписано)
Могу назвать кучу "передовых" кампаний, но зачем.
Те кто варится (игроманам не читать "ВАР") в котле распределения госресурсов все понятно.
Особые условия под заказ - это песня!
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