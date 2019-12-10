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 Украинского воина Романа Беспалого, погибшего в плену террористов, похоронят 11 декабря на Днепропетровщине. ФОТО

11 декабря, в селе Вильне Новомосковского района Днепропетровской области, в 12.00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Романом Владимировичем Беспалым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Беспалый, 17.06.1981 года рождения, старший сержант, военнослужащий 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й отдельной механизированной бригады, который был одним из восьми военнослужащих, которые 22 мая этого года попали в плен к террористам вблизи поселка городского типа Новотроицкое Донецкой области, и погиб в плену (по утверждениям террористов - покончил с собой в камере СИЗО так называемого "МГБ ДНР" Донецка). 12 ноября тело Романа без внутренних органов было передано украинской стороне , в начале декабря его личность была подтверждена экспертизой ДНК.

У него остались отец и жена.

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Украинского воина Романа Беспалого, погибшего в плену террористов, похоронят 11 декабря на Днепропетровщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164624
 
 
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По сути хлопца просто разобрали на органы дырявые твари под заказ...зато наши ссср-судьи праявляют вяличайший гуманизм прикрываясь ненавистной им гейропой и даюют убийцам ночной домашний арест ((((((
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Согласен с Вами, но похоже дынырывоцы хотели скрыть следы насильственной смерти, поэтому и убрали органы. Забили парня скоты.
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и о каком мире с этими тварями жирная свинья сивуха нам рассказывает? ПАМЯТЬ ПОГИБШЕМУ ЗАЩИТНИКУ УКРАИНЫ!
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Взять в плен сепара, а лучше москальского военного, замочить его, выпотрошить, и отдать пи дорам на неподконтрольные !!!
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