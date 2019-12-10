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 Общество
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Все про:Латвия (736) политзаключенные (1377) реабилитация (245) Сущенко (498) Гриб_Павел (196)

 Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. ВИДЕО

10 бывших политзаключенных отправились в Юрмалу из аэропорта "Борисполь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сегодня в Латвии вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из русского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - сказано в сообщении.

Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им "максимально быстрое и комфортное" оформление в пункте пропуска "Борисполь", отметили в Госпогранслужбе.

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль, - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.

Читайте также: Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164623
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего не имею лично против Гриба но очень не воспринимаю вранье.Где Гриб и где политика.Какой он политзаключенный??? Кто это фуфло постоянно навязывает
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Гриба только к компу не подпускайте - вновь на сайты знакомств попрет.
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А ныне всех одаренных, кто сам попер на Росеюшку или в крымнаш и был там схвачен, записывают в "политические". Хоть этого и "приняли" в Беларуси.
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Ничего не имею лично против Гриба но очень не воспринимаю вранье.Где Гриб и где политика.Какой он политзаключенный??? Кто это фуфло постоянно навязывает
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А ныне всех одаренных, кто сам попер на Росеюшку или в крымнаш и был там схвачен, записывают в "политические". Хоть этого и "приняли" в Беларуси.
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Да вообще обалдеть, "из толпы донёсся ропот, нас на бабу променял".
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вот завтра перещать тебе рашкованы в Крым, положат в шлепках и пижаме около столба электроопоры, покладут рядом ручную ножовку и скажут "Террорист" !

и что ты и кто ты ?

а?

то-то!
от сумы и "политзаключенного" в раше не зарекайся
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И снова про "нитаких россиян"
Фигурант "московкого дела", студент факультета политологии Высшей школы экономики, видеоблогер, сын космонавта-испытателя, 21-летний красавец Егор Жуков, за которого поручились болеее 600 (в том числе очень известных) россиян, отсидел несколько месяцев сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом, сказал блестящую речь в суде про "прекрасную россию будущего", получил вчера условный срок, вышел из суда под ликующие крики толпы и отправился на "Эхо Москвы", где рассказал в эфире, что крымчане не против быть в россии и что "надо провести второй референдум".
У меня все.(с)
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спасибо! шедеврально !

там люди еще остались ?
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Единицы, в рашке давно разучились делать нормальных людей. Этот студентик-типичный пример "политзека" по их меркам. Больше печалит что вокалистка Roxette сегодня того...отошла в мир иной
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То виходить, шо ФСБ заарештувала його просто за зустріч із знайомою?
Відколи це ФСБ займається зустрічами людей?
Чи ти вважаєш, шо Гриб справді був терористом, як про це на паРаші писали?
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Гриба только к компу не подпускайте - вновь на сайты знакомств попрет.
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Латвійці поки поважають та допомагають українцям, але якщо ми почнемо рухатися у бік ліквідації демократії, то втратимо свої друзів.
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Не пройшов фокус із "зрадою", запускаємо нову мантру - "ліквідація демократії"?
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Чому ваші зебіли мені та іншим погрожують ліквідацією свободи слова?
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и где ты свободно словоблудищь* Сутками на цензоре?
Так никто ж тебе не запрещает. Люди просто проходят мимо твоего ника. Гундось себе, знай. Разгоняй зраду. Как-то по фиг
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Якщо хтось погрожує людині, треба написати заяву в поліцію і вказати конкретно: хто, коли , як саме поргрожував.
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Сударыня, а вы о чем? "фокус із "зрадою" это типа хвастовство? Ну да- никто привез из Нормандии дофига ничего. И хорошим тоном теперь считается хвастать ничем? Типа- не сделал ничего, но хоть не профукал того что было... Офигенное достижение. Типа, очередной шах и мат, порохоботы...
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Суть вчорашніх результатів (і добре, якщо там немає "секретних пунктів"):


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всех бестолковые "герои" отправились в Латвию. А те, кто не побывал в российской тюрьме - сидите и завидуйте.
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можешь посидеть в рашкованской тюрьме лет сколько-то, а может и ...дцать,

получишь бесплатную путевку в Латвию. Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию - Цензор.НЕТ 7824
довбень !
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дебил безмозглый, тебя ьы повоспитывать писбном в сраку
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****... Знаєш, особисто я толерантний до ЛГБТ (точніше, мені похрін) - за умови, що ви займаєтесь своїми нетрадиційними амурами в межах власної спільноти.
Але гей-агресор - це занадто. Тут вже потрібна ізоляція та медицина.
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Не треба заздрити. Вітчизняні психушки радо чекають тебе на реабілітацію.
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только в больном зелёном мозгу может расцвести такая дурость, как у тебя.
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У мене родич лікар-психіатр, але часи каральної психіатрії залишилися в срср. Бачу, що ще той совок😏
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В Юрмале летом хорошо, а бархатный сезон в Крыму.
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....опа в обоср...ой Ялте! Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию - Цензор.НЕТ 9661

поменьше смотри "Зимний вечер в Гаграх", совок !
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По молодости везде ездил. И в горах Кавказа был, и Прибалтиках, и в Гаграх. А теперь лучше всего на даче своей.
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Ніцца це найкраще у бархатний сезон ,на худий кінець Палермо
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В общем, эти политзаключенные - просто бесполезный хлам. Дорога им в Латвию.
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Сподіваюсь вони вже усі встали на війсковий облік...
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