 Гриб, Сущенко и еще 8 бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Сегодня в Латвии вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из русского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - сказано в сообщении.
Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу. Пограничники обеспечили им "максимально быстрое и комфортное" оформление в пункте пропуска "Борисполь", отметили в Госпогранслужбе.
"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль, - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.
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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
и что ты и кто ты ?
а?
то-то!
от сумы и "политзаключенного" в раше не зарекайся
Фигурант "московкого дела", студент факультета политологии Высшей школы экономики, видеоблогер, сын космонавта-испытателя, 21-летний красавец Егор Жуков, за которого поручились болеее 600 (в том числе очень известных) россиян, отсидел несколько месяцев сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом, сказал блестящую речь в суде про "прекрасную россию будущего", получил вчера условный срок, вышел из суда под ликующие крики толпы и отправился на "Эхо Москвы", где рассказал в эфире, что крымчане не против быть в россии и что "надо провести второй референдум".
У меня все.(с)
там люди еще остались ?
Відколи це ФСБ займається зустрічами людей?
Чи ти вважаєш, шо Гриб справді був терористом, як про це на паРаші писали?
Так никто ж тебе не запрещает. Люди просто проходят мимо твоего ника. Гундось себе, знай. Разгоняй зраду. Как-то по фиг
получишь бесплатную путевку в Латвию.
довбень !
Але гей-агресор - це занадто. Тут вже потрібна ізоляція та медицина.
поменьше смотри "Зимний вечер в Гаграх", совок !