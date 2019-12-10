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Все про:адвокат (1219) ДТП (5918) компенсации (290) Харьков (4511) Дронов (54)

 Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов внес первые 500 гривен из 3 миллионов компенсаций потерпевшим и пострадавшим, - адвокат Матвеева

Первая денежная сумма - 500 гривен - поступила на депозитный счет исполнительной службы от осужденного Геннадия Дронова, одного из фигурантов резонансного дела о смертельном ДТП в Харькове 18 октября 2017 года с шестью погибшими и шестью пострадавшими.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Исполнительная служба получила первые 500 грн от виновного в резонансном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Деньги пойдут на погашение расходов исполнительной службы", - отметила Матвеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

По ее словам, перечислений средств в адрес потерпевших и пострадавших от виновников ДТП еще не было.

"И это при том, что по суду и Геннадий Дронов, и фигурант этого дела Елена Зайцева должны выплатить по совокупным искам всех потерпевших и пострадавших в качестве компенсации морального и физического вреда более 3 млн грн каждый", - пояснила адвокат.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также читайте: Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения. Признанные виновными в смертельном ДТП в центре Харькова осенью 2017 года также обязаны солидарно выплатить почти 8 миллионов гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Источник: https://censor.net.ua/n3164621
 
 
 Топ комментарии
 
"Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов"____________это крайне не корректный заголовок! даже с учетам решения "суда"...
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Виновник? Он участник, так правильнее. 99.9 процентов вины у зайцевой
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из за идиотки посадили мужика
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Такими достижениями теперь будут кормить 5 лет Украину.
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"Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов"____________это крайне не корректный заголовок! даже с учетам решения "суда"...
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порушення правил, що призвело до тяжких наслідків. Це коли звичайне адміністративне порушення перетворилося на кримінал. Як не крути, а він один з винуватців.
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А если бы он машину припарковал в месте, где парковаться запрещено и ушел, а зайцева летела и ударилась в нее - тоже был бы виновен в смертях? Может все же у каждого своя вина и людей убила именно сильно привысившая скорость зайцева?
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Ви мені без "єсТлі_би". Він, виродок, рушив на жовте світло світлофора. Нехай тепер сидить. Такі виродки ******* закінчувати переїзд перехресть вже тоді, коли для них червоне світло, а для пішоходів ще жовте, а иноді й зелене. Я ненавиджу всю цю "дроновську" мерзоту. І хоч одного з них та посадили.
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А если бы он поехал на зелёный, но быстрей? Нет его вины там, даже если он любитель проскочить в последний момент, как вы говорите. Там больше вины того ублюдка, который продал права зайцевой
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саме так! 50 на 50%
Є два порушення - є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
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Не говорите глупостей со стороны Дронова нарушений правил не было на перекрёстке где случилась авария.
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виродок на ймення "дронов" почав рухатися на жовте світло світлофора. Я таких виродків бачу щодня. Тому нехай посидить щоб инші задумалися.
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Якщо слідувати вимогам ПДР, то, при відсутності "стоплінії" водій повинен зупинитись за 10м (здається) до світлофора, а рух на жовтий його сигнал заборонений. Те що ця ТП (зайка, чи як її там) зробила все, щоб загинули люди і все своє водійське життя шла до цього не знімає з Дронова відповідальності за порушення ПДР. Але є "буква закону", а є "дух закону" (в цивілізованих країнах, де не бабло править)... І відповідно до "духу закону" вирок не справедливий стосовно розбоділу ступіні винуватості. Але хто ж цим буде перейматись, якщо в "папіка" цієї зайки тільки в гаманці річна зарплатня Дронова... Сумно
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ви праві! якщо би був справедливий (!) суд присяжних , то Дронов отримав би 5 років, а Зайцева максимум із можливого.
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Виновник? Он участник, так правильнее. 99.9 процентов вины у зайцевой
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50% на 50%
Є два порушення - і є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
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Даже по 500 грн. ежедневно, за 10 лет он отдаст всего 1 825 000 грн. из 3 000 000
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бабло судьям на взятки пошло , а че осталось - то потерпевшим
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Ахахахахах не хватило денег, уже виновник. Фактически ж убило всех машиной телки, которая превысила скорость. Да он виноват, но его сделали колом отпущения.
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наверно 3 лимона это меньше, чем ее лексус стоил.
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дронова посадили что б этой телке зайцевой "не обидно" было!
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В сериале от 95 квартала "Папик" дед предложил компенсацию девочке за якобы сломанный ноутбук. Говорит - я, мол, с пенсии отдавать буду... Она в ответ: "Ты шо, бессмертный?")))
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У меня чувства двоякие. С одной стороны - Зайцева обдолбанная неслась по улице с превышением, но в полосе. Дронов преждевременным неосторожным выездом на перекрёсток изменил траекторию Зайцевой, что привело к гибели людей. С другой стороны - Дронов наверняка спас других людей, которые рано или поздно угодили бы под автомобиль этой звизды.
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Нормуль! Если он будет делать так КАЖДЫЙ день то управится за шестнадцать с половиной лет.
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Помнится, под Гостомелем пьяный лесник выскочил на возе на трассу и натянул на дышло мерс какого то младоолигарха, а перепуганная лошадка копытами довершила процесс.
Присудили выплачивать по 17 грн в месяц.
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сколь ни есть его вина, она никак не равна вине той мажористой губошлёпки!
А сроки - одинаковые...
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сидеть они врядли будут , хоть и дело резонансное , мадам точно сидеть не будет , в нашей стране за умышленное убийство редко кого закрывают , максимум поселение
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недавно на УП читал о её жизни после посадки, там чистыми, после всех вычетов (в тюряге шьёт сорочки и прочую лабуду на машинке) остаётся примерно 1,5-2 тыс. грн. Так что...
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Без его врезания в бок Зайцевой такой трагедии не произошло бы. Конечно, виновник, наконец-то он это понял
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а если бы обдолбаная мажорка не летела превышая скорость на красный свет, все бы были живы
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Вот долбаная дура!!
Да от#бись ты уже от этого "терпилы" Дронова.
Нашла, мудачка, виновного!!!
Лучше мажорку-наркоманку тряси и ее богатинького папика, пока она через пару месяцев на УДО не вышла и из страны не слиняла.
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3 миллиона разделить на 500 гривен....Долгих тебе лет и крепкого здоровья, чтобы выплатить этот долг.
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хто ще починає рух на жовтий - задумайтесь. Дронов вам за приклад.
Та вишліть Дронову допомогу - він вас попередив. Може і врятував.
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