 Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов внес первые 500 гривен из 3 миллионов компенсаций потерпевшим и пострадавшим, - адвокат Матвеева

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Исполнительная служба получила первые 500 грн от виновного в резонансном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Деньги пойдут на погашение расходов исполнительной службы", - отметила Матвеева.

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По ее словам, перечислений средств в адрес потерпевших и пострадавших от виновников ДТП еще не было.

"И это при том, что по суду и Геннадий Дронов, и фигурант этого дела Елена Зайцева должны выплатить по совокупным искам всех потерпевших и пострадавших в качестве компенсации морального и физического вреда более 3 млн грн каждый", - пояснила адвокат.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения. Признанные виновными в смертельном ДТП в центре Харькова осенью 2017 года также обязаны солидарно выплатить почти 8 миллионов гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.