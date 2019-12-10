 Погибшего на Донбассе украинского воина Дмитрия Темного похоронили на Черкасщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "ТРК Викка" со ссылкой на сообщение народного депутата Сергея Рудика
Дмитрий Темный, 1991 года рождения, уроженец села Малый Бузуков Смелянского района, младший сержант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 7 декабря в 22.55 в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных осколочных ранений полученных во время обстрела наших позиций из автоматических гранатометов.
"Сегодня в Хацках похоронили военнослужащего 72 ОМБ им. Черных Запорожцев, младшего сержанта Дмитрия Темного. Он погиб в результате минометного обстрела 7 декабря недалеко от поселка Золотое.
Дмитрию было всего 28. На войну ушел во второй раз. В первый раз благополучно вернулся. Но не в этот раз. Дома у героя остались жена и трехлетняя дочь.
А пока вчера шли переговоры о "мире" с агрессором, с нашей стороны погибло еще трое бойцов. И когда там, на самом верху, поймут: чтобы победить в войне с РФией и получить мир - недостаточно просто "перестать стрелять?! "- говорится в заметке депутата.
У Героя остались жена и дочь".