 Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк написал в Фейсбуке, комментируя итоги "Нормандской встречи".

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил он.

"Президент вел себя достойно", - написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.