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 Политика Украины
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 Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк прокомментировал проведение "нормандского саммита" 9 декабря 2019 г.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк написал в Фейсбуке, комментируя итоги "Нормандской встречи".

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил он.

"Президент вел себя достойно", - написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

Источник: https://censor.net.ua/n3164611
 
   
 Топ комментарии
 
На тебе, зелебобик:

1. Имплементация формулы Штайнайера теперь официально подписана Президентом Украины (а не "представителями контактной группы").

2. Народный депутат из фракции Слуга народа Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке.

3. Сепаратисты под видом членов ОБСЕ начали переходить линию разграничения через участки , где было осуществлено т.н. "разведение", а по сути сдача территорий главнокомандующим ВСУ.
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"Найвеличнiший лiдер **********" Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 6984
Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 1446

Он потом еще за пивом сбегал, но это на видео не попало.
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траекторию судьбы не изменишь - вот всю жизнь и будут махать ему рукой:

"Эй, ты, ходь сюды !" Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 8120
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Фрейд бы сказал: готов ему(президенту) отсосать.
Последнее высказывание "Президент вел себя достойно",
это алис. Кролик устал, он хочет внимания. Дайте ему премъера.
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Не цікаво хто і як себе поводить, а от відсутність досягнень у цих перемовинах є красномовним.
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А на шо Ви сподівались? Це перший раунд. Великий дипломат та переговорник Порошенко з купою свого політичного досвіду так і не добився перемовин у нормандькому форматі, хоча цього дуже прагнув..
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Ако имаше повече като Яценюк, Украйна щеше да е напреднала страна.
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А це ще питання, бо у його партії повно політиків, які подібні Авакову.
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши като го махна.
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Cease friendly fire, man. Це болгарською.
Ми не кацапи з їхнім "мьі на птичьих язьіках-та не гутарим, па-русски базарь!"
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зато нас защищает стена именя Сеньки Яйценюха.....
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Люди, а я вообще не понял, кто-нибудь видел письменный отчёт о данном саммите? Если нет то я не понимаю почему вы не спрашиваете у того кто обязан перед вами отчитаться о проделанной работе. Вы что, совсем идиоты, не понимаете что вас пробуют на прогиб? Если вы схаваете этот отчёт, то скоро начнутся другие контакты, и т. Д. А когда вы заорете : Ай-я-й, куда же мы, бараны , смотрели ???» может статься так, что уже будет поздно.
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Хороша цитата про путiна : "Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями ." ((:
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У 1999 українці тролили кацапів так: "Чи правда що хутін передав москвичам прохання лужкова - "мочитьСЯ в сортирах" (а не на тротуарах)? То він сам перекрутив слова лужкова чи преса перекрутила його слова?"
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши като го махна.
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши много като го махна.
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