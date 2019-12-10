 Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Яценюк написал в Фейсбуке, комментируя итоги "Нормандской встречи".
"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил он.
"Президент вел себя достойно", - написал он.
Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
Он потом еще за пивом сбегал, но это на видео не попало.
"Эй, ты, ходь сюды !"
Последнее высказывание "Президент вел себя достойно",
это алис. Кролик устал, он хочет внимания. Дайте ему премъера.
Ми не кацапи з їхнім "мьі на птичьих язьіках-та не гутарим, па-русски базарь!"