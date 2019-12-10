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Все про:САП (1213) НАПК (785)

 Прокурор на заседании ВАКС огласил обвинительный акт в деле экс-главы НАПК Корчак

В Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу.

После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта.

Следующее заседание назначено на 16:00  27 января 2020".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в 2016 году близкое лицо чиновницы приобрело авто за 544 тысячи гривень. Однако фактически имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа.

Пользование автомобилем должно быть отраженным в декларации за 2016 год, но такой информации не было.

На данный момент обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование в декларировании недостоверных сведений экс-главой НАПК Корчак завершено, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3164606
 
 
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А когда возбудят уголовное дело против неё Корчак, за неисполнение своих прямых обязанностей! Просидела 3-4 года на работе, ничего не сделала, а премии по 200-250 тысяч себе и подчинённым выписывала, а работы нуль!
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