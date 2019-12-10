 В зоне ООС 6 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку от Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
- возле Шумов - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела укреплений Объединенных сил:
- у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Сегодня, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в штабе.
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І між ким вона?
Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основеИсточник: https://censor.net.ua/n3164403
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
"10.12.19 12:03 Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин"
думаешь капитуляция тебе поможет?
типо - один раз - не *******...
тихої ночки, синочки..
K04EGAR IV
@K04EGR
В последнее время мы начали врать самим себе даже про войну. И теперь о смерти солдата на Донбасе пишут: погиб "внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої". А как иначе.. У нас же Минск, разведение войск, перемирие.