 В зоне ООС 6 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку от Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

- возле Шумов - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела укреплений Объединенных сил:

- у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в штабе.

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