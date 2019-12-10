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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2962) Нафтогаз (2813) Путин (25266) нормандская четверка (989) Транзит газа (118) Витренко Юрий (90)

 Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал свое участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным и руководством ПАО "Газпром".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполнительного директора НАК.

"Не буду скрывать, сначала я не был в восторге от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в нормандском формате. У нас есть трехсторонний формат вместе с Еврокомиссией специально для обсуждения вопросов транзита газа", - пишет Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита российского газа через Украину, - Путин

Однако, отметил исполнительный директор "Нафтогаза", встреча с Путиным позволила ему понять личную позицию российского президента по газовому вопросу.

"Это я не для красивого слова, это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014 году, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце. В таких ситуациях всегда лучше иметь возможность посмотреть в глаза противоположной стороне. Мы не боимся обсуждать эти вопросы. Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидирована с Европейским союзом. И, самое главное, она отражает позицию украинского народа", - добавил Витренко.

Витренко отметил, что позиция Украины после переговоров в "нормандском формате" не изменилась: Украина будет требовать выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора для продолжения транзита газа по европейским правилам.

Также читайте: Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук

В частности, в "Нафтогазе" будут считать приемлемым не только заключение договора на транзит, но и переноса точки закупки газа европейцами на украинско-российскую границу, а также заключение договоров "своп", в рамках которых Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.

Напомним, газовая тема обсуждалась в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза" 9 декабря в Париже. По итогам исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3164604
 
   
 Топ комментарии
 
Во-Во - это вам как серпом по яйцам...
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Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.
Источник:https://censor.net.ua/n3164604

В закон о бюджете не забудьте навар внести, чтобы паРаша знала - какой навар вам нужен...
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Это всё-равно как Черчиль требовал бы от Гитлера заключить договор на поставку танков
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Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.
Источник:https://censor.net.ua/n3164604

В закон о бюджете не забудьте навар внести, чтобы паРаша знала - какой навар вам нужен...
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Тут торгуєм, там воюєм. Що змінилось з приходом нових ліц?
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С приходом новых лиц торговля с паРаше стала увеличиваться, даже новое лицо ещё не стало президентом, а Сватов уже запустило в прокат...
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Дальше Гарант з Юзиком на війні заробляють, особливо Юзік, вже в двері ВР не влізає Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5249
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Требовать (!) заключения договора? Наглость второе счастье (с)
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Это всё-равно как Черчиль требовал бы от Гитлера заключить договор на поставку танков
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Ви в такій дупі, зі своїм газом сидите, що краще б не відгавкувались Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4572
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мы от вас кацапов не требуем вашу срАрмату...
но на ваши деньги создадим своё оружие...
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внуки натахи витренко будут гулять в поясах шахида у кремлёвской стены...
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Vsio po tranzitu resajet novaja kompanija operator i eta kompanija dolzna podpisat kontrakt s gazpromom.Naftgaz oni mogut tolko zakupat gaz s rosiji ili s drugix stran.Vsia pribil teper pojdiot cerez operatota,naftagaz tut ne priciom
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Верніть Петра,а то при фіглярові шо творицця

Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 8335

Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4862
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Главное знать когда путин помирать будет.
Успеть нужно будет у него"кнопку"отобрать.
А то с него станетцо...
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Вот это горит пукан: "ТАСС: САНКЦИИ США ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА - 2» МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД ВОПРОС РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО СПГ В ФРГ - ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ"
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Немчура окольно, так не навязчиво посылает своего куратора куда подальше - забавно, давно так не улыбало - битва титанов зрелище что надо.
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Вот кто топит за Россию
Исполнительный директор, Восточный комитет германской экономики:

https://roscongress.org/speakers/kharms-mikhael-/biography/
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В Германском фонде Маршалла представили доклад о гибридных угрозах в Армении, Грузии, Молдове и Украине со стороны России. РФ использует одну и ту же тактику: энерг. зависимость, дезинформация, пропаганда, поддержка сепаратизма, кибератаки, выдача паспортов.
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Серьезно?
А Зебил вчера прямым текстом заявил - будем брать газом.
Твари...все врут на каждом шагу, а втихаря делают как .***** приказывает.
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"патриот"! откажись от газа и выключи в доме половину света - оно работает на русском топливе!
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цей "прямий текст" лише у вашій дебільній методичці
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ты все дурака включаешь?...)))
давно пора выключить )))
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Ти чомусь не вимикаєшся текстовою командою. Пора, пора збільшувати тобі дозу уколів.
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Скоро Украинская сторона начнёт требовать вхождения в таможенный союз.
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Не ну требовать можно продолжать конечно - до бесконечности.
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=== Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа===

А сколько порохошавки орали, что Зеленский отказывается от выигрышей, сколько воплей было на канале Кривой, всякие Березовцы и Ганапольское. Журнализды, блин
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