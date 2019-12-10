 Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу исполнительного директора НАК.
"Не буду скрывать, сначала я не был в восторге от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в нормандском формате. У нас есть трехсторонний формат вместе с Еврокомиссией специально для обсуждения вопросов транзита газа", - пишет Витренко.
Однако, отметил исполнительный директор "Нафтогаза", встреча с Путиным позволила ему понять личную позицию российского президента по газовому вопросу.
"Это я не для красивого слова, это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014 году, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце. В таких ситуациях всегда лучше иметь возможность посмотреть в глаза противоположной стороне. Мы не боимся обсуждать эти вопросы. Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидирована с Европейским союзом. И, самое главное, она отражает позицию украинского народа", - добавил Витренко.
Витренко отметил, что позиция Украины после переговоров в "нормандском формате" не изменилась: Украина будет требовать выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора для продолжения транзита газа по европейским правилам.
В частности, в "Нафтогазе" будут считать приемлемым не только заключение договора на транзит, но и переноса точки закупки газа европейцами на украинско-российскую границу, а также заключение договоров "своп", в рамках которых Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.
Напомним, газовая тема обсуждалась в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза" 9 декабря в Париже. По итогам исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.
Источник:https://censor.net.ua/n3164604
В закон о бюджете не забудьте навар внести, чтобы паРаша знала - какой навар вам нужен...
рмату...
но на ваши деньги создадим своё оружие...
Успеть нужно будет у него"кнопку"отобрать.
А то с него станетцо...
Исполнительный директор, Восточный комитет германской экономики:
https://roscongress.org/speakers/kharms-mikhael-/biography/
А Зебил вчера прямым текстом заявил - будем брать газом.
Твари...все врут на каждом шагу, а втихаря делают как .***** приказывает.
давно пора выключить )))
А сколько порохошавки орали, что Зеленский отказывается от выигрышей, сколько воплей было на канале Кривой, всякие Березовцы и Ганапольское. Журнализды, блин