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 В российских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев, - омбудсмен Денисова

Около двух тысяч украинцев содержатся в тюрьмах Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.

"Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2000 граждан Украины" , - написала она.

Как отметила омбудсмен, с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, "которое путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации".

Денисова отметила, что, по словам представителей МИД, пока отсутствует актуальная информация о количестве граждан Украины, которые содержатся в местах несвободы в РФ из-за невыполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в том числе по безотлагательному информирования о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины .

"Во многих случаях жертвы торговли людьми не имеют надлежащей связи с внешним миром. Администрации колоний в РФ почти полностью блокируют переписку с Украиною.Така ситуация делает невозможным подачи заявлений о преступлениях и признание потерпевшими именно жертв торговли людьми", - отметила она.

Также читайте: Освобожденные политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского омбудсмена, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3164599
 
 
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Ого. Це на які поступки доведеться іти?
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Ті хто поїхав туди на роботу чи жити під час війни хай ідуть НАХЄР...
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А цифри про політичних, патроітично налаштованих українців вказати важко? Бандюганів із Ордло в кількість 2000 не включати.
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Я особенно за Рудьковского переживаю. Как он там?
Легенда ж, так сказать! Первым ввёл практику прикидываться в суде опоссумом.😉
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мож медаль яку учредить для добровольновъехавших на территорию мокшандии после 14-го года?
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