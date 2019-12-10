 Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в эфире телеканала "НАШ".
"Невозможно ожидать, что мы где-то откуда-то - из космоса или с другой планеты - наберем абсолютно честных, профессиональных, патриотичных госслужащих, которые будут работать за 6,5 тыс. грн. Столько в среднем получает рядовой инспектор в каждом регионе", - сказал он.
По словам главы таможенной службы, повышение зарплат - "пошаговый путь".
"Таможня должна работать лучше, обеспечивать лучший сервис и в том числе собирать больше средств в государственный бюджет, но из этого государственного бюджета должны финансироваться как реальные зарплаты (рыночные зарплаты)... так и реальные расходы на содержание таможни", - считает Нефьодов.
Напомним, ранее Кабинет министров одобрил создание Государственной таможенной службы (ГТС) с 8-го декабря.
то то я смотрю никто из них на жигулях не ездит и в общаге не живет)))
6,5 тис це дійсно мала ЗП, поїдь в Житомир і побачишь в яких умовах люди працюють за таку зп.
Честным таможенникам обидно,чесслово.
Ай да везунчики))))
Бесплатная добавка на цыгарки и кофе?)))
Остались одни барыгии...
Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
Хай отримують мінімальну + відсотки за збільшення доходів в бюджет - і всім мля буде добре.
От питання з тими ж євробляхами - людина приходить, приносить договори про купівлю авто в Польщі/Німеччині, але митник каже, що ціна в договорах (європейських!) несправжня, а справжня - в якихось його таблицях. І пофіг, що людина показує йому купу об'яв про продаж машин з такою ж ціною. А якби процес був автоматизований, то власник авто повносив би всі дані в комп і все...
а для пенсионеров вообще нужно газовые камеры организовать ...
В них шо запобіжники горять від низьких доходів?
Як можна таке ляпати??? Люди зараз під кулями і мінами життя кладуть...... *оп вашу мать!