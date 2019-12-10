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 Политика Украины
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Все про:таможня (1553) Нефьодов (152) Государственная таможенная служба (3)

 Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Средняя зарплата рядового инспектора-таможенника составляет в Украине 6,5 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в эфире телеканала "НАШ".

"Невозможно ожидать, что мы где-то откуда-то - из космоса или с другой планеты - наберем абсолютно честных, профессиональных, патриотичных госслужащих, которые будут работать за 6,5 тыс. грн. Столько в среднем получает рядовой инспектор в каждом регионе", - сказал он.

По словам главы таможенной службы, повышение зарплат - "пошаговый путь".

"Таможня должна работать лучше, обеспечивать лучший сервис и в том числе собирать больше средств в государственный бюджет, но из этого государственного бюджета должны финансироваться как реальные зарплаты (рыночные зарплаты)... так и реальные расходы на содержание таможни", - считает Нефьодов.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил создание Государственной таможенной службы (ГТС) с 8-го декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164589
 
 
 Топ комментарии
 
Зате пенсіонерів на 2000грн.можна множити мільйонами...
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А лікаря на 6,5 тис.грн. можна найняти?, а вчителя?, а іншого бюджетника? Чим митник відрізняється від них? Він що, в шкідливих умовах працює, під пулями ходить, життям ризикує?
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Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
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Значит раньше при Порохе можно было и все работали на 6-7т грн и не жаловались, а тут вдруг пришел зебобик и говорит что нельзя взять таможенников на зарплату в 6-7т? Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3817
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Речь идет о честны таможенниках, а честность и "порох" - понятия прямо противоположные.
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У Зеленского все честные. Я знаю одного честного бомжа вице-спикера из ВР, который снимает угол у тещи.
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Ти свинорилий проходив митницю при потроху,що так тут розпинаєшся на своїй *********?
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Можно взять таких таможенников, которые не то что зарплату брать не будут, еще и начальству будут заносить, но тут ключевое слово - "честных".
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Зате пенсіонерів на 2000грн.можна множити мільйонами...
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Пенсіонерів?.......... Лікарів реаніматологів на 4600 можна....
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А ось так набирати ви ж вже маєте досвід... Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3877

Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2196
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а кого честного и профессионального можно нанять за эту сумму?
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т.е им еще и зарплату платили????
то то я смотрю никто из них на жигулях не ездит и в общаге не живет)))
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Я наверное удивлю Нефёдова , но честных людей на з.п 6 500 вообще невозможно никуда набрать .
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Тобто зараз або не чесні, або непрофесіонали?

6,5 тис це дійсно мала ЗП, поїдь в Житомир і побачишь в яких умовах люди працюють за таку зп.
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Нахрен ваша таможня нужна. Все в школу, на 4000 тыс. дол.
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Ох и уродец, побрил бы дебила кто. Зеобезьяна.
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А откуда у таможенников с з.п 6 500 гривен Джипы и дворцы?
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И все равно судьи Верховного суда с зарплатой в 300000 грн. смотрят на них как на говно. Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8698
Честным таможенникам обидно,чесслово. Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8698
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А почему на другие должности за такие деньги можно нанять честного и профессионального работника? Чем таможенник хуже? У нас везде зарплаты невысокие.
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Им еще и зп платят?
Ай да везунчики))))

Бесплатная добавка на цыгарки и кофе?)))
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Просрали всех профессионалов в Украине
Остались одни барыгии...
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Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
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Это они так оправдывают свое воровство. Ну, типа, - я не ворую, это я компенсацию за маленькую зарплату получаю.
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А, что, в бюджете денег не хватает? так пущай Янелох 42-й хоть раз налоги в бюджет Украины заплатит, а не в кипрский офшор, тогда и бюджет наполнится.
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Прежде всего нужно отнять сверхзарплату с начальников типа Нефьедова, всех из Кабмина и депутатов с помощниками. Поставить их всех на стандартное медобслуживание без Феофании, заставить снимать квартиры самостоятельно и ездить только за свой счет. Снять льготы и субсидии со ВСЕХ, и цены в Украине будут падать до уровня 6.5 тысяч. У нас халявщиков на душу населения больше всех в мире!!! Мы никогда ни на какой уровень не выйдем пока будем на собственном горбу миллионы захребетников содержать.
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Погранцам 1000 долларов ЗП тоже ничего не решит,просто у них доход больше будет.
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А чесних прибиральників чи інших працівників на 5 тис грн знайти можна МЛЯТЬ...
Хай отримують мінімальну + відсотки за збільшення доходів в бюджет - і всім мля буде добре.
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А лікаря на 6,5 тис.грн. можна найняти?, а вчителя?, а іншого бюджетника? Чим митник відрізняється від них? Він що, в шкідливих умовах працює, під пулями ходить, життям ризикує?
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оно свою заточку в зеркале давно видело?
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На такі гроші виживе лише український пенсіонер Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1189
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Тюрьма напротив-компенсирует разницу.А серьезно,вы видели человека-довольного своей зарплатой? Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1638
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Ну так хай максимально автоматизує процеси, що дозволить скоротити кількість митників і, відповідно, підняти зарплати тим, хто лишиться...

От питання з тими ж євробляхами - людина приходить, приносить договори про купівлю авто в Польщі/Німеччині, але митник каже, що ціна в договорах (європейських!) несправжня, а справжня - в якихось його таблицях. І пофіг, що людина показує йому купу об'яв про продаж машин з такою ж ціною. А якби процес був автоматизований, то власник авто повносив би всі дані в комп і все...
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Тобто збільшити платню,аби збільшились розміри хабарів Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9518 Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9523 Сюперово наглюча бидлота...
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что за категория такая честный таможенник??????????
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Постепенно начинаем понимать, что причина коррупции в бедности населения. Нельзя требовать от нищего, что бы он не воровал себе на еду. Победить коррупцию можно только повышением уровня жизни людей.
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Вот интересно... Эти диджитализированные реально считают, что повышение зарплаты остановило хоть какого-то взяточника? Любого. Не только на таможне. Реально?
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возможно, как раз диджитализацией. Убрать людей.
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После 5 лет работы на таможне они до старости могут не работать. А им ещё и зарплату платят?
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Когда судьям поднимали зарплаты до космических высот, тоже выходили из предположения что чем больше зарплата, тем справедливее суды.
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за то в остальных профессиях честные профессионалы нах никому не нужны, если им платят по 6500 грн и меньше ...,
а для пенсионеров вообще нужно газовые камеры организовать ...
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При условии,если пенсы оплатят наперед расходуемый этой камерой газ.А то знаем мы этих пенсов:попользуются камерой а потом иди-свищи их.Шаровики.
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Поэтому и нужна безработица на уровне 20%, чтобы работа за 6500 почиталась за счастье, иначе всякий случайный сброд типа Нефьодова начнет накачивать себе зарплату до миллионов. Что мы и наблюдаем.
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))))) Уф!.. А з якої суми вони починають бути чесними? ))))
В них шо запобіжники горять від низьких доходів?
Як можна таке ляпати??? Люди зараз під кулями і мінами життя кладуть...... *оп вашу мать!
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та ну на ...а як же набрать честных електриков токарей строителей учетилей ...как ...у#обки ?
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