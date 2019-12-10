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 Общество
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 Суд отказался внести "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков

Такое решение суд вынес 10 декабря.

Хозяйственный суд города Киева отказал компании "Фармак" в удовлетворении иска, которым она просила внести торговую марку "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 10 декабря, пишет РБК Украина.

Напомним, торговая марка "Корвалол Corvalolum" была ранее исключена из реестра по решению суда. Но 30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу "Фармака", снова признав "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к этой компании. "Дарница" подала апелляцию, поэтому судебное решение от 30 октября не вступило в законную силу.

"Мы написали большую апелляционную жалобу, подали ее и будем бороться дальше. Поэтому на данном этапе у суда не было оснований для удовлетворения иска "Фармака", - прокомментировал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы".

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. "Фармак" называет себя единственным производителем "Корвалола" со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Дарнице" в удовлетворении иска. Но "Дарница" сочла решение суда необоснованным и обжаловала его.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3164588
 
 
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Бей своих, чтоб чужие боялись. Сколько себя помню, существовал корвалол.А теперь отменят корвалол, чтоб втюхивать вместо него что-нибудь импортное дорогущее
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та ні...корвалол не зникне...
дві фірми не можуть ніяк поділити таку знайому Вам з дитинства назву..
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16 !!!! лет две фарм компании как идиоты доказывают миру кто больше идиот.. и Дарница и Фармак выпускали и выпускают (на сегодня только Дарница) Корвалол.. неужели было трудно договориться о совместной производстве препарата и дележа прибыли 50 к 50 или 40 к 60...вот я как человек пациент не понимаю.. не спорю Торговая марка торговое название и так длаее но вот если реально в дело вступят ПЕРВЫЕ КТО ИЗОБРЕЛ ЭТУ ВЕЩЬ Корвалол . О!!! весело будет всем и Дарнице и Фармак... по сути в Украине изобрели Корвалол в Институте Киев Фармак является правоприемником изобретателя Института Корвалола просто Дарница первая зарегистрировала торговую марку и название но по сути право то у Фармак как у правоприемника Института ПЕРВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ВЕЩЕСТВА.. хотя если честно первыми были ГДР немцы со своим Валокардином.. так что интрига только напрягает....
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Уся фішка в тому , що за фірмою- позивачем стоїть така собі відома Бугатирьова.. А то ще та #####. Суть питання в ціні, яку вона вимагає - всього лише в десять разів більше від існуючою... "Нічого особистого, лише бабло " каже Бугатирьова
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хозсуд з радістю внесе "в перечень хорошо известных знаков"- KURVALOL ...
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Корвалолом раны не залечишь, для армии работать надо, и за прибыли сумасшедшие танки покупать а не судиться.
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Нічого.. тепер кожному тому "судді" буде по чайній ложці ціаністого калію натщесерце і за пільговим рецептом 😃
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