 Сенцов стал на воинский учет в киевском военкомате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то ... "- написал Сенцов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то ... "- написал Сенцов.
900 это Бухгалтерский учет
025 это Бухгалтер
Иди в военкомат Вася!)))
Там тебя быстро научат РОДИНУ любить!)))
а 75% ********** устали так, что голову поднять не могут
Куда по лутше уклониста с КВН
Введут ЧЕБУРНЕТ на Расии...
Будешь скучать по нам из под шконки?)))
С приходом ЧЕБУРНЕТА будешь постить чеченам и татарам)))лайкать их утром и вечером))))
Шо б они тебя не ЛАЙКАЛИ!))))
ЭТОТ НЕ СДАСТ!
РЕСПЕКТ!