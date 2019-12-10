 Сенцов стал на воинский учет в киевском военкомате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и встал на воинский учет. Теперь я солдат запаса и если что-то ... "- написал Сенцов.

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