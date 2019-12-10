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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дети (3784) Киев (18299) похищение (1309)

 В центре Киева похитили ребенка: введен план "Перехват"

Во вторник, 10 декабря, в Киеве на Крещатике похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка. Полиция разыскивает Volkswagen Multivan черного цвета.

Об этом сообщает "Информатор", информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве ввели оперативный план "Перехват".

Отмечается, что девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось недалеко от школы №53. По предварительной информации, номера автомобиля: АА2838ТО. Машина уехала в сторону Оболони.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164585
 
 
 Топ комментарии
 
Семья Карлеоне против семьи Клерикуцио.
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Выкуп или просто семейные разборки некогда влюбленных?
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
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Чикаго. Ваши дети ходят в школу и возвращаются.
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Семья Карлеоне против семьи Клерикуцио.
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Выкуп или просто семейные разборки некогда влюбленных?
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
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Так чего ты в Замбези живешь- едь в кацапию, страна ему не нравится.
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а "вашего" счастья уже не будет , ты что ещё не понял , "дедуля" , что вы :
-отбрехали,
-отворовали,
-отфальсифицировали
- отмародёрили и
- отаморалили вместе со своим шоколаднім вождём.
Теперь ждите Новый год и посадку вашего "предводителя квакеров"....
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та ні, ляшка давно не чути. мабудь його.
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В лучшем случае родители. И то будет шок для ребенка. Дай Боже, чтоб с ребенком быстро нашелся и с ним было все хорошо
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