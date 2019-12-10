 В центре Киева похитили ребенка: введен план "Перехват"

Об этом сообщает "Информатор", информирует Цензор.НЕТ.
В Киеве ввели оперативный план "Перехват".
Отмечается, что девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось недалеко от школы №53. По предварительной информации, номера автомобиля: АА2838ТО. Машина уехала в сторону Оболони.
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
-отбрехали,
-отворовали,
-отфальсифицировали
- отмародёрили и
- отаморалили вместе со своим шоколаднім вождём.
Теперь ждите Новый год и посадку вашего "предводителя квакеров"....