 В центре Киева похитили ребенка: введен план "Перехват"

Об этом сообщает "Информатор", информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве ввели оперативный план "Перехват".

Отмечается, что девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось недалеко от школы №53. По предварительной информации, номера автомобиля: АА2838ТО. Машина уехала в сторону Оболони.

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