 Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз

Об этом говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мероприятия, которые были согласованы в рамках "нормандского формата", а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения", - сообщается в заявлении представительства ЕС.
Подчеркивается, что Евросоюз ценит конструктивный подход со стороны Украины и ожидает, что Россия использует свое влияние для реализации Минских соглашений в полном объеме.
"Евросоюз вновь подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата" и работы Трехсторонней контактной группы. Евросоюз готов в дальнейшем поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Евросоюз напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.
Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза
А - оцінка учасників перемовин
1. "Клоун", "комік" і "артист" ЗЕ на перемовинах виявився набагато вправнішими дипломатом, результативнішим і патріотичнішим президентом , ніж "дипломований дипломат", "досвідчений президент" і "патріот у вишиванці" - Порошенко.
2. У власній оцінці результатів перемовин ЗЕ проявив себе напрочуд самокритичним, людяним і чесним. Камертоном до переговорів прозвучали його позиції: Ні-федералізації України, Ні - ігноруванню учасниками саміту "червоних ліній" , які встановило українське суспільство.
3. При умові, що на перемовинах тет-а-тет з Путіним дійсно не було допущено ніяких "змов", типу новітнього пакту Ріббентропа- Молотова, то оцінку самому ЗЕ я ставлю - "відмінно".
4. Позитивом від Меркель є те, що вона підтримала ЗЕ в його фундаментальній проукраїнській позиції, що "мінські угоди" не є догмою і потребують вдосконалення - з чим погодився і Путін. Тобто, Меркель цим підтвердила, що Порошенко "дав маху" (якщо не зрадив) , погодившись на них в невигідних для України їх суті і сценарії реалізації.
5. Макрон, за рівнем участі і "обсягом ініціатив", на зустрічі був просто яловим, тобто - зайвим .
6. Путін. Відчувалося, що він пішов на поступки ініціативам ЗЕ не з доброї волі, а через зовнішні санкції, які призвели до гальмування економіки і сприяли зросту вибухонебезпечності внутрішньої ситуації в РФ. Не через бажання миру з Україною, а з метою зняття з себе клейма ізгоя...
Б - оцінка результатів перемовин.
1. Судячи з блискавичного завершення саміту і закінченню його "без ***** і заноз" - вони були попередньо узгоджені між Путіним, Макроном і Меркель - однозначно. А чи були узгоджені завчасно з ЗЕ - невідомо. Але підготовча робота була проведена якісно. Називаю це домовленостями, а не змовою, оскільки інтересам України на саміті шкоди не було нанесено.
2.Результатам можна буде дати позитивну оцінку, якщо вони матеріалізуються у визначені на саміті термін- 31 грудня як по обміну полоненими, так по припиненню бойових дій. Безсумнівним успіхом є відкриття можливостей по модернізації "мінських угод" і згода четвірки просуватися в переговорах до наступного саміту...
3. Відвести війська ще в трьох зонах - нічого не вирішує без усвідомлення і реалізації наступних координат: припинення вогню і терміну повного виведення військ РФ і збройних формувань сепарів з України...
4. Згода Путіна на прийняття підсумкового документу саміту, в якому задекларовані і відвід військ і припинення обстрілів, лишній раз підтверджує, що сепарами керує саме Путін і ніхто інший..
В- в газовому питанні оцінку перемовинам дав Вітренко - "домовилися домовлятися"... Тобто , питання залишається і відкритим і не врегульованим. Але вихідну позицію керівництва Нафтогазу щодо мети переговорів вважаю вірною.
Підсумок саміту: - "За результатами" для України , поки що - Нульовий; "За намірами", поки що не реалізованими, але задекларованими домовленостями - Позитивний.
Допускаю корекцію оцінки "за результатами" в ту, чи іншу сторону - після 31-го грудня.
В переводе с французского: "Как вы уже всех за"бали.. Давайте заканчивайте так или этак."
Якою ж низькою була планка, якщо банальне "не обісрався" відчувається як перемога.
Он, не, даже два!
- Конституцию Украины Зеленский отказался изменять.
- Выборов на Донбассе не будет, пока там армия РФ.
- Линия разграничения с оккупированной РФ территорией Украины не договорена.
- Санкции на РФ остаются
порохоботі @дори
Зєлєботи- @дори
Вот одного я не пойму,
Когда в соплях от сантиментов
Поет мне пессню о любви
Хор безголосых импотентов
Як стримати блювотні позови при вигляді задоволеної бурятської мармизи? Перефразовуючи- "Што буряту харашо-українцю смерть!"
https://www.youtube.com/watch?v=dwLL47kdkjw
А СН нахрен
Нахрен уверенно и неизбежно идет ПЕС.
Мы никуда не падаем. У нас есть нормальная команда и хорошо очерченные переговорные позиции. Зеленский сыграл необычно и… профессионально Он оказался вполне хорошо подготовленным в информационном и тактическом плане. Психологически тоже.
И надо признать, что ВА был отлично упакован экспертизой и экспертными оценками. В отличие от его предшественника, который всегда инициативно феерил и фонтанировал глупостями, а потому и наворотил столько негатива…
Ну и главное. Как всегда быстро выяснилось, что наши «патриоты» со своими «красными линиями», капитуляциями - обычные крикливые паникеры и типичные «полезные идиоты», переевшие примитивной пропаганды и просто перекладывающие собственные страхи на других людей. Т.е. на месте Зеленского эти ребята, несомненно, бы так и поступили - под громкое пение гимна слились бы, отдали инициативу, разменяли бы свои плюсы на минусы и вообще быстро бы впали в транс под тяжелым взглядом Путина). Но потом бы, вернувшись на побитых собаках обратно в Киев, орали бы о Великой победе и провели бы несколько совместных молебней во славу переговорщиков)…
Зачем только было за собой в Парыж целый колхоз непрофессионалов тащить за казенный счет?