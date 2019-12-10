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 Происшествия, Общество
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Все про:Администрация_Президента (1573) Одесса (5822) пожар (3838) Куцый Максим (8)

 Одесская ОГА выделит почти 3 млн грн для семей пострадавших и погибших во время пожара в колледже, - глава администрации Куцый

Одесская областная государственная администрация выделит почти 3 млн грн для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн грн из резервного фонда. Также мне известно, что средства также выделят из городского бюджета", - сказал Куцый.

Кроме того, он отметил, что сегодня на заседании рабочей группы комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже рассматривался вопрос относительно выделения средств из госбюджета.

Отвечая на вопрос о восстановлении разрушенного из-за пожара здания, Куцый отметил, что сейчас продолжаются оперативно-спасательные работы, осуществляется разбор завалов.

По его словам, проблема восстановления здания будет решаться позднее – "коллегиально".

В пресс-службе мэрии Одессы подтвердили, что пострадавшим и семьям погибших будет выделена материальная помощь из городского бюджета. При этом в мэрии отметили, что для каждого потерпевшего объем помощи будет индивидуальным.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3164581
 
 
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Альо, Одесса! Тот говорливый и КАЛ-оритный пИвец - салитер под моргенштерн, надеюсь, уже в питушатнике!?!? Если нет, я больше в Одессу - ни ногой! Потому - брезгую...(((
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Стрєлок опять‏ @stnowait 4 ч.4 часа назад



Слуга народа Юзік приїхав в Одесу на пожаріще.І круто припаркувавсь.Рятувальники МЧС висловлюють подяку.
https://twitter.com/i/status/1204359420156743682
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Спалите Труханову мать, жену, детей и выплатите ему компенсацию из бюджета из расчета 200 тыс. за душу. И отпевает пусть тот ссученый - Алишер Моргенштерн... И тогда слушайте что он будет говорить о справедливости...
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