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 Конгрессмены-демократы обвинили Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса США

Конгрессмены-демократы провели пресс-конференцию, посвященную дальнейшим шагам в расследовании по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, законодатели, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, главу Юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера и главу Комитета по разведке Адама Шиффа, выдвинули против президента обвинения по двум статьям - злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса.

Джеррольд Надлер заявил, что действия президента нанесли ущерб национальной безопасности и поставили под угрозу честность предстоящих президентских выборов.

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Надлер добавил, что, в отличие от президента Трампа, законодатели в первую очередь озабочены неукоснительным соблюдением Конституции.

Выступивший затем Адам Шифф подчеркнул, что нарушивший Конституцию предает доверие общества.

По словам Шиффа, свидетельства злоупотреблений, допущенные президентом, многочисленны и бесспорны.

Законодатель отметил необходимость действовать незамедлительно, чтобы не допустить иностранного вмешательства в выборы-2020.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Источник: https://censor.net.ua/n3164580
 
 
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Из жанра кто кого больше жопой обозвёт.
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Да, не нравится дерьмократам что люди выбрали и могут еще раз выбрать не их кандидата ))
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Нет, это действенный механизм противовесов, не позволяющий внезапную узурпацию власти.
У рыжего было много авантюр, но конгресс не позволил.
На счет того, что у демократов рыло в пуху спорить не буду.
В общем плюс от Трампа такой, что спровадил Клинтон на покой.
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Полковник Трамп снова на грани провала )))
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Хорошая страна США. Правильная. Могут и в бюцигарню трампушку посадить. Как говорится - сплести лапти. Не то, что у наших соседей, где и вова и саша себе уже на вышак давно наработали и ни чего, ихнему стаду нравится, что они у них такие.
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Коли вже українці своїх ПО кидьків потягнуть до буцигарні?Невже аж після Нового Року?
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