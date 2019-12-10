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 Политика Украины
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 Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"77 человек - это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека)", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, - Лутковская

По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

"Первый шаг (обмена. - Ред.) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но "очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский

"У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто является без вести пропавшими - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни давать лишнюю надежду родственникам, ни смущать общество, поскольку цифры сейчас - это не самое главное", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3164577
 
 
 Топ комментарии
 
Роман Донік з Roman Donik.
4 год ·

Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого.

Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов?
Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома».
Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей.

В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ.

После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен.
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доречі це дописи зебілів.......

Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская - Цензор.НЕТ 7855
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Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей.
Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть.

На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии.

России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят.

Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта.
Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем.

Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.

Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть.
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"всех на всех" по-вазеленски:
мы им всех свидетелей чтобы потом невозможно было в суд подать, а они нам 77 может быть, если будем себя хорошо вести.
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Дай Бог, чтобы все получилось и они вернулись домой на праздники...
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Не взумайте отдавать тех, кто перешел на сторону Украины и дал показания против рашистов.
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Роман Донік з Roman Donik.
4 год ·

Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого.

Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов?
Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома».
Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей.

В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ.

После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен.
 показать весь комментарий
 
 
Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей.
Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть.

На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии.

России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят.

Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта.
Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем.

Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.

Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть.
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Понятно, по зеленым у меня на улице все столбы плачут.
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Ощасливити 77 народу. А раніше можна будл на худобу виміняти рабів, а тепер треба влаштовувати вселенський саміт для такого результату. Результат нульовий.
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Ввести с рашей визы. Чтобы раша ввела в ответ.
Тогда БОЛЬШИНСТВО перестанут по дурному ездить в рашу и их меньше будут ловить фсбэшники.
БО ИНАЧЕ ПОТОК ЭТИХ ОБМЕНОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ. И за каждый обмен украинцы должны двигать границы
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хтось сумнівається ,шо ця упорота риговата бажає успіху Україні?
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Бойцы и добробатовцы в заложниках, по так называемому суду ДНР, и что еще нужно подтверждать . КОгда последний раз ОБСЕ было в Макеевке по просьбе так называемых украинских защитников, коллег Лутковской. Отож.

потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3164577
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