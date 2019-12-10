 Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"77 человек - это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека)", - заявила она.

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По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

"Первый шаг (обмена. - Ред.) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но "очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли".

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"У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто является без вести пропавшими - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни давать лишнюю надежду родственникам, ни смущать общество, поскольку цифры сейчас - это не самое главное", - отметила она.