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Все про:Россия (74519) санкции (7536) Ле Дриан Жан-Ив (18) Боррель (5)

 "Без решения конфликта с Украиной изменения санкций ЕС против РФ не будет", - Боррель

Любое существенное изменение в отношениях Евросоюза с Россией зависит от поиска надежного решения для конфликта на Украине, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это первый шаг к достижению политического решения, - Боррель о "нормандском саммите"

Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".

Источник: https://censor.net.ua/n3164575
 
   
 Топ комментарии
 
оно припиздентом працює. А це сказав - Президент!
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какой конфликт? Это в Париже на улицах конфликт.
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точно що ти новий ХЕР!!!! Заткни собі в дупу це дешевенькі лайновкиди...Нах на кисільТБ!! Там схавають!!!
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Сразу видно пять років узурпації Порошенчіхі. Через неї у нас не було розвитку в міжнародних відносинах!
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Посмотрим в марте, кто и как голосовать будет о продлении санкций за не выполнение МС-2.
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Сказало оно, що ненавидить свою країну, точніше її не має
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оно ************ працює. А це сказав - Президент!
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На фото тот самый человек который говорил что никаких котлов не было, а было плановое отступление ?
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поговоримо про 4 повістки зелєнському?
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Я думал что крепостное право отменили и никто не имеет право силой заставлять человека служить, а нет. Сам кстати где служил? Почему считаешь что людей которые не хотят служить должны забирать силой в армию? Какой будет толк в армии от людей которых силой забирают в армию?
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наверное оно так, но бывает так что нужно миллионера, который платит столько шо роту солдиков мона содержать - надо призвать.
ибо "разнарядка".
понятно что нужно профов, но давай дэнги, дэнги давай.
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Так громко кричишь об этом, как будто сам служил
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всмысле, у тебя бы ровнее получилось?
хотя, если не спеша...
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Главное плановое, запланированное с самого начала, ну, как и с моряками.
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цей справжній президент і патріот зупиним бойові дії, коли гинули сотні воїнів, курва ти ХЕРОВА(по ніку!) Прийшов тоді, коли ЗЕК вивіз всю державну казну кешем в фурах!!! В казні залишалося трохи більше 100 тисяч гривень на всю країну!!!Коли в капцях воювали наші герої, бо армію розікрали до цурки!!! Най тобі руки покорчить за те, що брехні тут строчиш!! А цей бєнін цуцик прийшов на все готове...І руйнує все, що збудували за 5 років..."Досягнення" тільки в радощах від зустрічі з х*йлом...
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то этот боррель просто личную почту и яндексгроши не успел глянуть...
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Оп-па. Т.е. ЕС четко заявил, что это конфликт между Россией и Украиной. Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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Боррель жжет. Кацапы от него кипятком ссут. Респект!
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вРОДЕ И пЭТРУХЫ НЕТ, А САНКЦИИ НЕ ССЫМАЮТ. НЕ ПОРЯДОК.
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Теперь главное, чтоб наш Зебил не сказал, что таки да, есть потепление.
Дебил, *****.
Не понимаю, почему все радуются и на каждом шагу говорят, что зрады не было.
Как по мне - то зрада по каждому пункту, какой ни возьми.
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После минских уже ЕСТЬ дорожная карта, где все приведено в соответствии со здравым смыслом, а не под давлением .уйловской армии, убивавшей наших людей.
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И кто же приводил в соответствие? И у кого эта дорожная карта?
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А впарювання Україні ордло, навіть без Криму, це буде надійним вирішенням конфлікту, чи як?
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 3 ч.3 часа назад



Правильно я понял фразу ЗЭ "Митинг под банковой ослабил мои позиции", как "я б согласился на всё, но меня порвут дома"?
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їх влаштує будь яке вирішиння . на відновленні територіальної цілісності україни наші європейські камради й не наполягають
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ця гра в квача вже не одне століття дуже погано що україна заражена малоросійством ми самі собі могли бути європою але маю надію що поборемо цю бацилу
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не поборемо. ми тільки з Білорашки гигикати можемо.
фіни, в 60 разів меншими силами вибили зуби красножопим.
а тут - місто з велетенським числом населення... боронили курсанти і кілька тисяч стройовиків.... і так було, і так може й повториться. а кацапи повторити можуть - у них "жива сила" рахується по скільки там хвилин бою і дивізія відбуває "на поповнення"
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