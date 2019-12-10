 "Без решения конфликта с Украиной изменения санкций ЕС против РФ не будет", - Боррель

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.
Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".
ибо "разнарядка".
понятно что нужно профов, но давай дэнги, дэнги давай.
хотя, если не спеша...
Дебил, *****.
Не понимаю, почему все радуются и на каждом шагу говорят, что зрады не было.
Как по мне - то зрада по каждому пункту, какой ни возьми.
Правильно я понял фразу ЗЭ "Митинг под банковой ослабил мои позиции", как "я б согласился на всё, но меня порвут дома"?
фіни, в 60 разів меншими силами вибили зуби красножопим.
а тут - місто з велетенським числом населення... боронили курсанти і кілька тисяч стройовиків.... і так було, і так може й повториться. а кацапи повторити можуть - у них "жива сила" рахується по скільки там хвилин бою і дивізія відбуває "на поповнення"