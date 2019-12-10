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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1884) оружие (3805) СБУ (14117)

 Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконный сбыт крупных партий военных средств поражения блокировала в Одесской области Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей региона противоправно хранили спецбоеприпасы к автоматам и пулеметам Калашникова и снайперским винтовкам СВД для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи среди представителей криминальных кругов", - сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации фигурантами дела 400 патронов калибра 7,62 мм. Сразу после этого оба злоумышленника были задержаны правоохранителями. Во время обысков в помещениях задержанных было изъято еще пятьсот единиц боеприпасов к автоматическому оружию.

Продолжаются следственно-оперативные действия по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также проверяется информация о незаконной переправке выявленных средств поражения из зоны проведения операции Объединенных сил.

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Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 01
Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 02
Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 03
Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 04
Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 05
Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/n3164572
 
 
 Топ комментарии
 
"Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одессчине, - СБУ" - таки действия в военное время должны приравниваться к предательству, и соответственно наказываться, т.е ставить к стенке, а не распускать сопли..
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Шоколадніє ізделія Порошенчихі все таки накрили
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лыйтинанту бакланову гынерала!немедленно!
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Кстати, давно интересует, как эту консерву задумывалось открывать, скажем, идет бой, срочно нужно перезарядить, солдат берет ... ...
Сразу скажу, в армии совковой служил, но за 2 года стрелял раз или два, цинка вообще в глаза не видел...
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"Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одессчине, - СБУ" - таки действия в военное время должны приравниваться к предательству, и соответственно наказываться, т.е ставить к стенке, а не распускать сопли..
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И что тут "спец"? С обеднённым ураном? Такие на каждом углу продают.
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У вас же вроде для гражданского и военного оружия боеприпасы разных типов?
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В смысле, наверное под "спец" как раз и имелись в виду военные боеприпасы, т.к. на снимках - обычная автоматная семерка...
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С каких пор трассера (Т-45) стали спецбоеприпасами?
🤣🤣🤣
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