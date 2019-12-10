 Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей региона противоправно хранили спецбоеприпасы к автоматам и пулеметам Калашникова и снайперским винтовкам СВД для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи среди представителей криминальных кругов", - сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации фигурантами дела 400 патронов калибра 7,62 мм. Сразу после этого оба злоумышленника были задержаны правоохранителями. Во время обысков в помещениях задержанных было изъято еще пятьсот единиц боеприпасов к автоматическому оружию.

Продолжаются следственно-оперативные действия по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также проверяется информация о незаконной переправке выявленных средств поражения из зоны проведения операции Объединенных сил.

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