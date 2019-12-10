 У родственников пропавших во время пожара в Одессе взяли образцы ДНК, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт Министерства внутренних дел Украины.



По его словам, "с целью дальнейшей идентификации тел погибших, которые невозможно опознать, у близких родственников без вести пропавших отобраны биологические образцы для проведения сравнительной генетической экспертизы".



Бех рассказал, что еще устанавливаются личности шести человек, чьи тела нашли на месте пожара в Одессе.



"Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские экспертизы определения степени тяжести телесных повреждений 19 пострадавших, а также по факту смерти погибших", – отметил начальник полиции Одесской области.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.