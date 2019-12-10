 Освобожденные политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского омбудсмена, - Денисова

Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Балух и Карпюк подписали меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"В ближайшее время Николай Карпюк, который возглавляет общественную организацию "Украинский центр по предотвращению пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - заявила она.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.