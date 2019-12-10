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 Политика Украины
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 Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о "нормандском саммите"

США поздравляют Украину с прошедшей встречей глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), отмечают ее успех и прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, который возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - говорится в заявлении.

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Призываем Россию уважать свои обязательства, - посольство США в Украине о нормандском саммите 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164565
 
   
 Топ комментарии
 
А які у кацапів зобов'язання?- Тепер РФ офіційно для всього світу не агресор, а просто має деякий вплив на одну зі сторін у війні в Україні.
Плюс- формула Штанмаєра тепер офіційна політика України.
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А когда США скажет своим компаниям не признавать Крым кацапским?
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Краще звізданули Пуйла краденим з нашого катера унітазом по довбешці.
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"Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека при президенте высказал своё мнение по поводу установления Украиной контроля на участке границы между Республиками Донбасса и Россией. Он заметил, что нельзя согласиться на уступки Украине и отдать украинским военным контроль над границей, поскольку Зеленский не способен контролировать боевиков националистов. Поэтому придется их мочить в сортире как чеченцев которые подняли головы против великой России"
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А які у кацапів зобов'язання?- Тепер РФ офіційно для всього світу не агресор, а просто має деякий вплив на одну зі сторін у війні в Україні.
Плюс- формула Штанмаєра тепер офіційна політика України.
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усильте призывы джавелинами и кредитами под наш абсолютно безъядерный статус...шоб,блеать и хайфе с пхеньяном страшно стало...
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Фуйло , чхав на всі призиви, з цар-колокола, він пахан всія Гейропи, бач на якій тачці прикотив, нафтово-газово-кокаїновий король, і Зе на мінівені припхався, срамота.
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Призвали лисицу цыплят не воровать.
Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, - посольство США в Україні про нормандський саміт - Цензор.НЕТ 6956
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Ну кто так призывает??? Подогнать 6-й флот к Крыму провести учения в ходе которых произойдет "случайный неконтролируемый" пуск томагавка с повреждением крымского мостика... Сразу прислушаются...
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Правильно. Каштаны из огня должны таскать американцы....для украины. И деньги должны давать.
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