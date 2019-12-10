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 Политика Украины
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 "Оснований для эйфории нет", - Порошенко об итогах Нормандского саммита

Красные линии для украинских властей, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандском саммите.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо каждому украинцу, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах. Однако, оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", - заявил политик.

Также читайте: Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3164560
 
   
 Топ комментарии
 
Справжній Президент України.
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Без масовий виступів напевно був би початок капітуляції. А так кмітливий єврей подумав:"А оно мне надо бегать по Ростовам..."
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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Самое идиотское, Лео, что вы зебилы можете делать это продолжать валить всё на Порошенко. И вы это исправно делаете.
Ещё одна идиотская мысль это то, что Порох «дал обрасти медиа империей» Мертвечуку. Даже с вашим фирменным правовым нигилизмом (стандарт которому задаёт Янелох со своими посадками по принципу «давайте выйдем на улицу и спросим 100 человек») вы всё же должны были бы понимать, что Порох как президент не мог решать, кому какие СМИ покупать. Это не Расия.
А наличие Мертвечука в переговорной группе конечно же было компромиссом с чёртом, благодаря которому при Порошенко освободили тысячи пленников. Но вам же откуда это знать, правда?
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Да, пора в клинику, если бы не он красные линии были бы нарушены, МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ - это не излечимо.
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теперь условия минска у всех на глазах ах ті старій ******
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Більшість коментарів говорить про засилля ботів і відсутність достатнього розуму у деяких, про яких влучно висловився Микола Сціборський, один з фундаторів ОУН, підполковник Війська УНР, стверджуючи, що на шляху до успішного здійснення національної мети стали провінціоналізм і нездатність піднестися над локально-хуторянськими інтересами в ім'я національного ідеалу.
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якщо-б ОУН діяла правильно та влучно,
якщо вона була , як організація, ефективна - вона-б мала силу
та ми-б не жили 70 років під гнітом Росії!
тому не є ніхто з її фундаторів достойним, щоб транслювати їх думки на нашу реальність.
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===Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины.===

Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не было, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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найвищий антирейтинг серед українських політиків має саме педро
його ненавидить більше 50% українців
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Та пиши уже 180%, чтоб не мелочиться. "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 9945
Сказочники, мля)))
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Это москвоботы. Не тратьте время на общение с падалью..
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Молодець, Петро!!! зебілам не зрозуміти вас, бо воно бидло яке лиськає звоєму зейло!!!!
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Як же я чекаю на повернення нашого справжнього Президента та Гетьмана! Петро Олексійович, без Вас Україна не витримає!
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Петин папа
    был преважным:
в доме жил пятиэтажном
и, как важный господин,
в целом доме
     жил один.
Очень толстый,
         очень лысый,
злее самой злющей крысы.
В лавке сластью торговал,
даром сласти не давал.
Сам себе под вечер в дом
сто пакетов нес с трудом,
а за папой,
    друг за другом,
сто корзин несет прислуга.
Ест он,
   с Петею деля,
мармелад и кренделя.
Съест
  и ручкой маме машет:
- Положи еще, мамаша! -
Петя
 взял
      варенье в вазе,
прямо в вазу мордой лазит.
Грязен он, по-моему,
как ведро с помоями.
Ест он целый день,
          и глядь -
Пете некогда гулять.
С час поковыряв в носу,
спит в двенадцатом часу.
Дрянь и Петя
     и родители:
общий вид их отвратителен.
Ясно
    даже и ежу -
этот Петя
       был буржуй.
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Все ж таки не треба зациклюватись тільки на ньому - він підібрав достойну команду.
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Оце-Президент, а до ху@ла їздив **********. Не путайте.
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Да Петья, результаты неутешительные, нэма зрады хоть малюсенькой, а значит численность добровольных дурачков для майдана будет размером писюна у комара...выворачивай карманы, а то тюрьма
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А зебанаты теперь вовсю пуйловскую мочу хлещат, зекретинской запивая)))))
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Какая уж там эйфория. Не видно повода даже для сдержанного оптимизма.
Вот и Арестович пишет о том же: "Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой".

Алексей Арестович

- Зеботы забегали по комментариям, и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.)
А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть чётко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трёх парламентских фракций?..
Зелёные страшно гордятся, что их «лидер» не уступил.

А у меня вопрос:
- для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?..
Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»?
И/или для прикрытия договорняка по газу?..
Что это за пункт про «...имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство»?..
Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису.
Пока не заявят прямо - в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное, нет смысла.
2. Как ход для поддержания имиджа государственника, и прикрытия возможных негласных договорённостей, мероприятие было проведено зелёными весьма удачно, тут им политтехнологический плюс.
3. Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство.
В Украине ничего скрыть не удаётся.
4. Спасибо Руху «Ні - капітуляції» и парламентской оппозиции.
Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зелёных и контроль над их действиями не ослабнет.
5. Война не прекратилась. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат.
Кто же, кто же теперь наживается на ней?)
З.Ы. Да, и задайте кто-нибудь Зеленскому вопрос:
- что же он увидел в глазах Путина?
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Этот Арестович орал, что у него логика развита, а на все нормандское действо всего 2 часа, что все уже подписано, нам втирают уже договоренную зраду. А оказалось, что Арестович просто тупой порохобот с минимальным мышлением
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Ага, ты то конечно лучше него разбираешься в этих вопросах. Только я что-то не заметила, чтобы кто-нибудь интересовался твоим мнением.
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Ого...як воно...
Арестовіча ще хтось сприймає серйозно...
Мені, як досліднику дегенеративних станів, це цікаво!
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Он воно як. Правду кажуть, що чоботар без чобіт. Дослідник, тобі насамперед слід себе дослідити, а потім вже про інших брехать
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Для стриманого оптимізму підстави є лише в тому сенсі, що боротьба триває.
Але потужною ЗЕ-перемогою і не пахне.

"Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 1254
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Посмотрите на фото. Довольный энергичный Зеленский, и кислый понурый Путин
"Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 155
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О а вот и сбитый летчик нарисовался...поросятина
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петьке амба)
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Совсем свинорыл склерозом застрадал,он своих маляв в отказ пошел..
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Тоді більш за 73% так вважало. Напиши ще, що тебе серед них не було...
Можливо навіть від слова - взагалі "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 4650
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Видно, имеет бариши с реверса через Польшу.
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Дискутировать не с кем. Весь форум загажен жидким Г от пригожинских и их зеленых близнецов.
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