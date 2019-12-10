 "Оснований для эйфории нет", - Порошенко об итогах Нормандского саммита

Как передает Цензор.НЕТ об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Спасибо каждому украинцу, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах. Однако, оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", - заявил политик.
Ещё одна идиотская мысль это то, что Порох «дал обрасти медиа империей» Мертвечуку. Даже с вашим фирменным правовым нигилизмом (стандарт которому задаёт Янелох со своими посадками по принципу «давайте выйдем на улицу и спросим 100 человек») вы всё же должны были бы понимать, что Порох как президент не мог решать, кому какие СМИ покупать. Это не Расия.
А наличие Мертвечука в переговорной группе конечно же было компромиссом с чёртом, благодаря которому при Порошенко освободили тысячи пленников. Но вам же откуда это знать, правда?
якщо вона була , як організація, ефективна - вона-б мала силу
та ми-б не жили 70 років під гнітом Росії!
тому не є ніхто з її фундаторів достойним, щоб транслювати їх думки на нашу реальність.
Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не было, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
його ненавидить більше 50% українців
Сказочники, мля)))
был преважным:
в доме жил пятиэтажном
и, как важный господин,
в целом доме
жил один.
Очень толстый,
очень лысый,
злее самой злющей крысы.
В лавке сластью торговал,
даром сласти не давал.
Сам себе под вечер в дом
сто пакетов нес с трудом,
а за папой,
друг за другом,
сто корзин несет прислуга.
Ест он,
с Петею деля,
мармелад и кренделя.
Съест
и ручкой маме машет:
- Положи еще, мамаша! -
Петя
взял
варенье в вазе,
прямо в вазу мордой лазит.
Грязен он, по-моему,
как ведро с помоями.
Ест он целый день,
и глядь -
Пете некогда гулять.
С час поковыряв в носу,
спит в двенадцатом часу.
Дрянь и Петя
и родители:
общий вид их отвратителен.
Ясно
даже и ежу -
этот Петя
был буржуй.
https://youtu.be/fKQgrlLlALs
Вот и Арестович пишет о том же: "Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой".
Алексей Арестович
- Зеботы забегали по комментариям, и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.)
А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть чётко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трёх парламентских фракций?..
Зелёные страшно гордятся, что их «лидер» не уступил.
А у меня вопрос:
- для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?..
Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»?
И/или для прикрытия договорняка по газу?..
Что это за пункт про «...имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство»?..
Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису.
Пока не заявят прямо - в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное, нет смысла.
2. Как ход для поддержания имиджа государственника, и прикрытия возможных негласных договорённостей, мероприятие было проведено зелёными весьма удачно, тут им политтехнологический плюс.
3. Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство.
В Украине ничего скрыть не удаётся.
4. Спасибо Руху «Ні - капітуляції» и парламентской оппозиции.
Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зелёных и контроль над их действиями не ослабнет.
5. Война не прекратилась. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат.
Кто же, кто же теперь наживается на ней?)
З.Ы. Да, и задайте кто-нибудь Зеленскому вопрос:
- что же он увидел в глазах Путина?
Арестовіча ще хтось сприймає серйозно...
Мені, як досліднику дегенеративних станів, це цікаво!
Але потужною ЗЕ-перемогою і не пахне.
Можливо навіть від слова - взагалі