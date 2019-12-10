 Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, - Лутковская

"Будет обычное заседание (ТКГ. - Ред.), во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "норманди", - сказала Лутковская "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила: "По количеству точно не скажу, потому что 18-го числа будет решение".

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